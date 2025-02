Pai de Doncic detona Mavericks após troca com Lakers

A troca Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers por Luka Doncic seguem sob repercussão. Dessa vez, o pai do astro foi quem comentou o negócio. Para Sasa Doncic, seu filho não mereceu sair dessa maneira da equipe texana e detonou a diretoria pelas “desculpas” usadas para justificar a negociação.

“Há muita hipocrisia por parte de algumas pessoas e isso me machuca. Eu acredito que Luka não merece isso, considerando o quanto ele se sacrificou. Ele sempre respeitou Dallas, toda a cidade, ajudou crianças e participou de ações beneficentes”, afirmou Sasa.

O pai do esloveno ainda defendeu o sacríficou do filho dentro de quadra. Na temporada passada, por exemplo, o astro esteve em 70 partidas da temporada regular e teve média de 37.5 minutos por jogo. Na pós-temporada, ainda, ele jogou 40.9 minutos para liderar o Mavs às finais contra o Boston Celtics.

Durante os playoffs, inclusive, Doncic sofreu com um desconforto na panturrilha. Ainda assim, conseguiu médias de 28.9 pontos, 9.5 rebotes e 8.1 assistências.

Então, para o pai de Doncic, as justificativas do Mavericks para justificar a troca com o Lakers são apenas “desculpas”.

“Certas pessoas dizem que ele não trabalhou. Porém, no ano passado, ele jogou mais de 100 partidas, praticamente 40 minutos por jogo, sempre marcado por dois ou três jogadores. E, mesmo assim, dizem essas coisas? Para mim, isso é muito incorreto por parte de algumas pessoas. Resumindo, assuma o que você diz”, completou Sasa.

A declaração de Sasa é o resumo da surpresa causada pela troca. Afinal, após chegar às finais, Doncic não esperava deixar a equipe em um negócio que sequer foi forçado pelo jogador. Ele, inclusive, só soube que sairia quando a negociação foi confirmada pela franquia.

Doncic, por fim, se pronunciou somente através das redes sociais. Em um comunicado, ele agradeceu a cidade de Dallas, que o permitiu viver momentos históricos em sua carreira.

“Minha querida Dallas… Há sete anos, vim para cá quando adolescente para perseguir meu sonho de jogar basquete no mais alto nível. Pensei em passar minha carreira aqui e queria tanto trazer um título para vocês… O amor e o apoio que todos vocês me deram é mais do que eu jamais poderia ter sonhado”, afirmou.

“Ao começar a próxima parte da minha jornada de basquete, estou deixando uma cidade que sempre parecerá um lar longe de casa. Enfim, Dallas é um lugar especial, e os fãs dos Mavs são especiais. Obrigado, do fundo do meu coração”, finalizou o astro de 25 anos.

