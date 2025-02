NBA: Lakers estaria perto de troca por pivô

Há muito tempo, o Los Angeles Lakers vinha explorando na NBA uma troca para a posição de pivô. Anthony Davis, por exemplo, pediu ao time uma negociação para que ele pudesse voltar a jogar como ala-pivô. Davis saiu para o Dallas Mavericks, enquanto a equipe californiana segue em busca de alguém para o garrafão.

Mas isso não deve durar muito tempo. De acordo com o jornalista Evan Sidery, da Forbes, a direção do Lakers está trabalhando ativamente para fechar a troca por um pivô até a trade deadline da NBA. Vários nomes estão em pauta, mas o fato é que o time está muito próximo de acertar um negócio até quinta-feira (6).

Enquanto o Golden State Warriors não tem uma definição sobre Nikola Vucevic, o Lakers poderia ir atrás do pivô. Como Vucevic recebe US$20 milhões em 2024/25, ele “cabe” nos planos do time de Los Angeles. Assim, é possível enviar contratos como os de Rui Hachimura e Christian Wood. Neste caso, Wood tem um expirante e só entraria para completar valores. Por fim, uma escolha de primeira rodada deve bastar.

Além de Vucevic, o Lakers teria interesse em troca por alguns nomes específicos, como Clint Capela, Walker Kessler, Nic Claxton e Robert Williams. Jakob Poeltl, do Toronto Raptors, também poderia chegar. No entanto, o time canadense deve manter o austríaco em seu elenco.

Após a troca por Luka Doncic, o Lakers perdeu Anthony Davis. Ou seja, seu principal protetor de aro. Agora, um detalhe. Sem ele em 2024/25, o Lakers venceu quatro dos cinco jogos.

O fato é que o Lakers quer troca por um pivô que ofereça características mais defensivas para brigar nos playoffs da NBA. Assim, Williams, Capela e Claxton seriam os principais alvos. Enquanto o jogador do Portland Trail Blazers é o mais barato deles (por conta de seu contrato de US$12.4 milhões), ele sofre muito com lesões.

Por outro lado, o time de Los Angeles precisa de algo até o dia 6. Ou seja, não tem como ficar escolhendo ou demorando muito agora, pois corre o risco de ficar sem ninguém para substituir Davis.

O Lakers quer tentar enviar alguns de seus contratos expirantes em alguma troca. Neste caso, o time conta apenas com Cam Reddish, Jaxson Hayes, além de Wood. Assim, Maxi Kleber, que chegou do Mavs, poderia ser o principal reserva para pivô. Dorian Finney-Smith, que fez a função no Brooklyn Nets, pode atuar por alguns minutos.

Existem ainda algumas alternativas mais simples, mas sem Davis, o time de Los Angeles, a ideia estaria descartada.

