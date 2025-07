Lonzo Ball é apresentado e projeta temporada com Cavaliers

Após oficializar a troca por Lonzo Ball, o Cleveland Cavaliers apresentou o jogador na segunda-feira (7), e ele projetou a temporada pelo novo time. O armador esteve presente no complexo de treinamento da franquia com a equipe médica e comissão técnica. Ele deixou o Chicago Bulls após anos conturbados por conta de lesões em troca por Isaac Okoro. Então, falou sobre como será iniciar um ano em um time que briga no topo do Leste.

“Acho que estar no Cleveland Cavaliers é ótimo para o meu estilo de jogo. Donovan Mitchell é um dos melhores jogadores que temos na liga. Além disso, há dois pivôs que são móveis, conseguem fazer pick-and-rolls, chegar à cesta e ainda fazer algumas trocas na defesa. Acho que podemos fazer muitas coisas diferentes em ambos os lados da quadra. Então, ter a opção de fazer essas coisas é ótimo”, avaliou Ball.

Lonzo Ball não precisa se preocupar em se recuperar de uma lesão no joelho pela primeira vez em algumas temporadas. Em vez disso, o veterano usará a offseason para se aclimatar ao novo time.

“Quando voltei pela primeira vez contra o Minnesota, naquele jogo de pré-temporada, fiquei meio surpreso por estar me movimentando”, disse Ball. “Sinto que só melhorei com o passar do ano. Infelizmente, tive que lidar com o meu pulso. Mas, no que diz respeito ao meu joelho, estava muito bem”, relembrou.

Vale lembrar que Bulls e Cavaliers fecharam a troca entre Lonzo Ball e Isaac Okoro no dia 28 de junho. Mas ela só se tornou oficial no domingo. Desse modo, o time que teve a melhor campanha do Leste consegue um reforço importante para a armação, após a saída do reserva Ty Jerome para o Memphis Grizzlies.

A ida de Lonzo Ball para o Cavaliers na próxima temporada encerra uma parceria de quatro anos entre Ball e Chicago Bulls. Após passagens por Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, o armador chegou a Chicago na temporada 2021/22. Assim, teve um início de destaque ao lado de DeMar DeRozan e Zach LaVine. No entanto, uma lesão no joelho atrapalhou a sequência e o deixou ausente do time de 2022 a 2024.

Durante a última temporada da NBA, Ball enfim voltou de lesão e conseguiu mostrar um bom nível. Em 35 jogos, afinal, ele teve médias 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências. A franquia ainda fez uma homenagem ao jogador em suas redes sociais. O tributo mostra lances do armador com a camisa 2 de Chicago, além de uma mensagem de despedida dele aos fãs.

“Em setembro ou outubro, não dá para olhar muito para o futuro. Mas o Cavs foi o primeiro no Leste no ano passado. Então, todo mundo sabe que é ‘brigar pelo título ou nada’. É só garantir que estou preparado para estar o mais disponível possível e me colocar na melhor posição para terminar a temporada com força”, completou o reforço de Cleveland.

