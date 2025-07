Após NBA confirmar troca, Bulls faz homenagem a Lonzo Ball

A NBA confirmou neste domingo (6) a troca do armador Lonzo Ball para o Cleveland Cavaliers. Após quatro temporadas, o veterano deixou o Chicago Bulls durante a offseason de 2025. Na negociação, o Cavs enviou ao time de Illinois o ala Isaac Okoro.

A troca encerrou uma parceria de quatro anos entre Ball e o Bulls na NBA. Após passagens por Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, o armador chegou a Chicago na temporada 2021/22. Desse modo, teve um início de destaque ao lado de DeMar DeRozan e Zach Lavine. No entanto, uma lesão no joelho atrapalhou a sequência e o deixou ausente do time de 2022 a 2024.

Durante a última temporada da NBA, Ball enfim voltou de lesão e conseguiu mostrar um bom nível. Em 35 jogos, afinal, ele teve médias 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências. No entanto, ele deixará o elenco rumo ao Cavaliers para tentar ajudar a equipe que teve a melhor campanha do Leste em 2024/25.

Em clima de despedida, assim, o Bulls publicou uma homenagem à Lonzo Ball nas redes sociais. O tributo mostra lances do armador com a camisa 2 de Chicago, além de uma mensagem de despedida dele aos fãs.

“Fui recebido de braços abertos desde que cheguei a Chicago. Mesmo nos momentos difíceis, os fãs seguiram me apoiando ao longo do caminho. Com certeza, aquele meu primeiro jogo no United Center foi um momento incrível. Afinal, recebi muito carinho de todos que estavam no ginásio. Então, vou me lembrar disso por muito tempo”, disse Lonzo Ball.

Após a troca na NBA, Lonzo Ball agora muda o foco para o Cavaliers. Na nova equipe, ele deve ser uma peça importante na busca pelo título em 2025/26. É provável, aliás, que ele seja o reserva imediato de Darius Garland, uma vez que o Cavs perdeu Ty Jerome durante a offseason deste ano.

No podcast What an Experience, Ball comemorou o fato de que vai defender um time que deve disputar o título da NBA. Desse modo, não escondeu a animação para conhecer a nova equipe e os novos colegas.

“Só de poder jogar, competir por um anel… Eu sinto que esse deveria ser objetivo e acho que é objetivo”, disse Lonzo Ball. “Então, estou feliz por ir para lá. Quero começar logo, conhecer todo mundo, me acostumar com tudo e ir o mais longe que a gente puder”.

