Sam Merrill renova contrato com o Cavaliers até 2029

O Cleveland Cavaliers assegurou a renovação do contrato de Sam Merrill pelas próximas quatro temporadas. Segundo Shams Charania, da ESPN, as duas partes chegaram a um acordo que vai render US$38 milhões em salários até 2029. O vínculo, a princípio, seria totalmente garantido e sem opções de extensão para nenhum dos lados.

A direção de Ohio tinha a permanência do arremessador como uma de suas prioridades na agência livre. Mas, diante da falta de flexibilidade na folha salarial, temia propostas mais “robustas” de rivais. O acerto do novo contrato antes da reabertura do mercado, por isso, foi estratégico para evitar que a saída do atleta.

Essa negociação é o segundo grande movimento do Cavaliers no mercado nesse fim de semana. Mais cedo, o time fechou uma troca para adquirir armador Lonzo Ball junto ao Chicago Bulls. Analistas creem que as transações sinalizam que a franquia já trabalha com a perspectiva de perder Ty Jerome como agente livre.

Merrill, de 29 anos, foi a última escolha do draft de 2020. E, depois de duas temporadas pouco usado, chegou ao Cavs para virar um reserva importante. Ele teve médias de 7,2 pontos e 2,2 rebotes em 71 partidas nessa campanha. Além disso, no total da carreira, converteu quase 39% dos seus arremessos de longa distância.

Prioridade

O Cavaliers nunca escondeu que o novo contrato de Sam Merrill era um dos focos dos esforços do time no mercado. O GM Koby Altman, por exemplo, falou sobre o tema de forma aberta após a eliminação da equipe nos playoffs. Nas entrevistas coletivas de fim de temporada, o arremessador foi tratado como uma prioridade pelo executivo.

“Nós adoraríamos manter Sam, assim como Ty [Jerome]. Estamos confiantes, mas, ao mesmo tempo, sabemos que estão em alta nos bastidores. Quando os atletas acham a sua confiança em um sistema de jogo, o valor deles sobe. Queremos que fiquem aqui, mas também ficamos felizes porque eles vão conseguir bons contratos”, afirmou.

Altman, além disso, ressaltou a importância de encontrar atletas como Merrill. Um time só tem que encarar o drama de manter esse tipo de revelação, afinal, quando os têm. “Você sempre quer encontrar e manter esses jogadores que começam no fim de banco e podem crescer dentro da rotação em seu elenco, pois são valiosos demais”, concluiu.

Última escolha

O novo contrato de Merrill, aliás, estabelece uma nova marca histórica na NBA. O ala-armador se tornou a 60a escolha do draft com maiores ganhos em todos os tempos. Soma US$45,6 milhões em salários garantidos agora e, com isso, supera o ex-astro Isaiah Thomas.

Manter o arremessador, por fim, tem um custo (bem) maior do que o salário fechado para o Cavaliers. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, a franquia passa a ter uma multa projetada de US$145 milhões por estar acima do teto salarial. É o maior valor pago pelo time em punições na história da liga.

