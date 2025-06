Cavaliers confirma Darius Garland fora da NBA por longo período

O Cleveland Cavaliers anunciou, nesta segunda-feira (9), que Darius Garland passou por uma cirurgia no dedo para recuperar uma lesão sentida nos playoffs da NBA. O problema é no pé esquerdo e o incomodou ao longo de toda a pós-temporada. Agora, o tempo esperado de recuperação é de até cinco meses.

Em comunicado, o Cavaliers afirmou acreditar que Darius Garland possa estar apto aos treinos que antecedem a próxima temporada da NBA. No entanto, de acordo com Shams Charania, ESPN, o armador deve perder os primeiros jogos de 2025/26.

A lesão do camisa 10 foi constatada pela primeira vez em 23 de março. Mas, na ocasião, ele perdeu apenas dois jogos no fim da temporada regular. Depois, agravou a situação nos dois primeiros duelos da série contra o Miami Heat. Cleveland foi capaz de fechar o confronto vencendo as duas partidas na Flórida sem o craque. A situação, entretanto, não se resolveu até o Jogo 1 da série de playoffs entre Cavaliers e Indiana Pacers. Ele perdeu ambos os duelos que foram vencidos pelo rival.

Garland foi um dos dois jogadores com média de 20 pontos, cinco assistências e 40% de aproveitamento em bolas de três pontos nesta temporada. Além dele, apenas Nikola Jokic, do Denver Nuggets, atingiu o feito. O armador converteu 212 cestas de três pontos nesta temporada. Portanto, o terceiro maior número da história da franquia.

Futuro de Garland na NBA

A grande temporada do Cleveland Cavaliers acabou nas semifinais do Leste, deixando a diretoria frustrada pelo resultado. Agora, o Cavs pode começar a mexer em seu elenco e Garland pode ser o primeiro a ser negociado, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN.

Segundo o jornalista, o Cavs está ouvindo algumas propostas de troca por Garland. Até então, o time não planejava qualquer tipo de negócio sobre o duas vezes All-Star. Apesar de Garland ter a preferência por ficar em Cleveland, tudo vai depender de como o mercado da NBA vai agir.

“Uma coisa interessante sobre o Cavs há um ano é que teve alguma coisa sobre Darius Garland querer sair em troca”, disse Windhorst. “Aquilo chegou a circular por Cleveland, mas se Donovan Mitchell estendesse o contrato, havia a chance de Darius querer sair. E a mensagem era muito dura por parte de Koby Altman, presidente de operações. Ele apenas disse que não iria trocar”.

No entanto, as coisas podem ter mudado. Agora, não seria mais o desejo de Garland, mas do Cavaliers. Isso muda tudo, de acordo com o jornalista. O Cavs não está trocando o armador, mas está ouvindo o que os times querem oferecer por ele.

