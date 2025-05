Cavaliers e Magic podem fazer troca centrada em Darius Garland

De acordo com Chris Fedor, do site Cleveland.com, o Orlando Magic pode buscar uma troca por Darius Garland durante a offseason. Ainda segundo o jornalista, o Cleveland Cavaliers pode estar aberto a negociar alguns jogadores para evitar o teto de multas da NBA. Além do armador, Jarrett Allen também seria um nome possível para acordos.

“Acho que os dois intocáveis são Donovan Mitchell e Evan Mobley”, disse Fedor. “Tenho recebido informações que o Cavs estaria mais disposto em trocar Allen e Garland. No passado, não trocariam nenhum dos dois, mas hoje sim”.

Ainda de acordo com o jornalista, a troca com o Orlando Magic, por um jogador como Jalen Suggs, seria uma possibilidade.

“Eu entendo que Jalen Suggs não é um jogador tão bom quanto Darius. No entanto, ele traz muitas coisas das quais esse time se beneficiaria. Ele sabe conduzir a bola, sabe distribuir, defende muito, arremessa bem de fora, consegue infiltrar e ainda oferece mais tamanho, mais resistência e mais tenacidade”, explicou.

Além disso, Cleveland é mais uma das várias equipes da NBA que começam a se preocupar com o espaço salarial. Hoje, a franquia tem quatro jogadores recebendo mais que US$20 milhões: Mitchell, Garland, Allen e De’Andre Hunter. No próximo ano, porém, passa a valer a extensão contratual de Evan Mobley, que vai receber US$46 milhões.

Dessa forma, caso não troque ninguém, o Cavs estará acima dos segundo teto salarial da NBA, algo que os times têm evitado. Além disso, as más performances e lesões de Garland não tem agradado a torcida. Especialmente após a eliminação para o Indiana Pacers, em cinco jogos. Afinal, depois de uma temporada de 64 vitórias, a expectativa era chegar às finais.

Pelo lado do Orlando Magic, porém, uma troca por Darius Garland pode fazer sentido. Isso porque o armador tem bons números em temporada regular, com 20.6 pontos e 6.7 assistências em 2024/25.

Com Paolo Banchero, Franz Wagner e Darius Garland, o Magic seria uma das equipes mais fortes da Conferência Leste. No entanto, mesmo que não seja Garland, é provável que um jogador de perímetro chegue. Há rumores que indicam que há outros nomes no radar, como Anfernee Simmons ou Lonzo Ball.

