Boletim de rumores e trocas da NBA (29/05/2025)

Bem-vindo à edição de 29 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA.

Blazers planeja negociar extensão com Shaedon Sharpe

Shaedon Sharpe se firmou como titular do Portland Trail Blazers nessa temporada. E, por isso, a equipe já pensa em não dar brecha para os interessados no mercado. Ele se torna elegível a uma extensão prévia de contrato nos próximos meses e, a princípio, um acordo seria bem possível. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia planeja negociar com os representantes do ala-armador.

O jogador de 21 anos participou de 72 partidas do Blazers na campanha. Foi titular em 52 desses jogos e, com isso, registrou a maior média de pontuação da carreira (18,5). Além disso, pegou 4,5 rebotes e distribuiu 2,8 assistências por noite. Muitos analistas especulam que o novo vínculo de Sharpe vai girar entre quatro e cinco anos, com um salário anual entre US$25-30 milhões.

Novo pivô titular seria prioridade do Suns no mercado

Quando o assunto é rumor de negociação no Phoenix Suns, Kevin Durant se tornou o nome que está na boca de todos. Mas, nos bastidores da equipe, há uma questão acima da resolução sobre o futuro do astro. A franquia, afinal, está decidida a não passar pelo mesmo drama dessa temporada com pivôs. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o time deseja trazer um novo pivô titular.

“Fontes dizem que Phoenix, não importa o que aconteça com Kevin, tem uma prioridade antes da próxima pré-temporada. Adicionar um pivô titular, antes de tudo, é o foco da offseason. Eles querem melhorar ainda mais a rotação da posição, depois de trocarem Jusuf Nurkic para contratar Nick Richards”, revelou o veterano jornalista.

Analista projeta novo contrato de Sam Merrill no Cavs

O Cleveland Cavaliers vai encarar a missão de renovar com Ty Jerome e Sam Merrill assim que o mercado da liga reabrir. O armador é um caso mais difícil, pois está em alta no mercado e virou alvo de vários times. Mas o segundo é mais acessível. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, o time está pronto para renovar com o ala.

O negócio com Merrill seria mais fácil, antes de tudo, por causa dos valores envolvidos. Fedor apurou que o atleta deve exigir um contrato com salário anual por volta de US$8 milhões. Os dirigentes do Cavs julgam ser um bom valor por um jogador de sua função. E, além disso, é bem menos do que a exceção salarial média que deve mirar Jerome.

Times devem “testar” Suns sobre troca de Devin Booker

Várias mudanças devem ocorrer no Suns na offseason, mas Devin Booker parece estar protegido das incertezas. Há um desejo legítimo e mútuo de que o astro termine a sua carreira no Arizona. O dono da franquia, Matt Ishbia, já deu a entender que não existe interesse em negociar o ala-armador. Mas, segundo Marc Stein, isso não deve impedir que outras equipes façam consultas à direção de Phoenix.

“Eu acho que os outros times ainda veem Devin como alguém que não está disponível. Afinal, as duas partes já deram sinais de que querem seguir juntas. Mas será que duas ou três equipes não vão testar isso? É provável que sim, pois é comum que ocorra isso na liga. Perguntar não ofende, no fim das contas, certo? Então, vamos ver”, explicou o veterano jornalista da plataforma Substack.

Booker é o jogador há mais tempo no elenco do Suns. Ele já fez os seus quase 700 jogos em dez temporadas na liga pelo time do Arizona. Teve médias de 25,6 pontos por partida na campanha passada, enquanto distribuiu 7,1 assistências.

Em transição

– O ala Tarik Biberovic, para começar, pode estar a caminho da NBA mesmo. Segundo o jornalista Chema de Lucas, o Fenerbahçe já considera que ele atuará pelo Memphis Grizzlies na próxima temporada.

– Toumani Camara, enquanto isso, está valorizado no Blazers depois da seleção para o segundo time ideal de defesa da liga. Especula-se que o time exigiria duas escolhas de primeira rodada de draft para considerar trocar o ala.

– E ,aliás, quem pode retornar à NBA nos próximos meses é Mario Hezonja. De acordo com Donatas Urbonas, do site BasketNews, o ala de 30 anos vem recebendo interesse de equipes da NBA e cogita sair do Real Madrid.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 29/05, você lembra de Damien Inglis? Pois o ex-jogador do Milwaukee Bucks assinou contrato com os japoneses do Yokohama B-Corsairs até 2026.

