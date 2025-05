Jornalista prevê troca de Jarrett Allen para o Warriors

O Golden State Warriors definiu uma prioridade para a offseason: conseguir um pivô. Após a queda nos playoffs para o Minnesota Timberwolves, Steve Kerr definiu que não vai mais utilizar Draymond Green na função, o que aumentou ainda mais a lacuna no elenco. Desse modo, o jornalista Jeff Pagaduan, do ClutchPoints, sugeriu que o Warriors tente uma troca por Jarrett Allen, do Cleveland Cavaliers.

Na sugestão, Pagaduan propõe que o Warriors envie Moses Moody, Gui Santos, Trayce Jackson-Davis e escolhas de primeira rodada de 2026 e 2028 para o Cavaliers. Em troca, Golden State receberia Allen e Craig Porter Jr.

O custo na troca proposta pelo jornalista é considerável para o Warriors. Isso porque, tiraria três jovens do elenco de Steve Kerr, além de escolhas importantes para o futuro da franquia. No entanto, Pagaduan enxerga que Jarrett Allen pode representar um grande reforço para ajudar Golden State na luta pelo título em 2026.

Publicidade

“Allen é uma máquina de duplo-duplo de 27 anos que tornaria a vida do Warriors mais fácil na temporada regular. Não seria mais necessário sobrecarregar Draymond Green”, disse Pagaduan.

De fato, a troca por Jarrett Allen seria benéfica para Green no Warriors. Na temporada passada, o veterano foi improvisado como pivô apesar de ter 1.98 metro. Ainda assim, ficou em terceiro na votação para Defensor do Ano. Porém, o garrafão ficou completamente dependente do camisa 23 e virou um ponto fraco nos playoffs. Assim, o técnico Steve Kerr definiu que não vai utilizá-lo na função.

Publicidade

Leia mais!

“Não quero começar a próxima temporada com Draymond como nosso pivô titular”, disse Kerr. “Acho que é viável para os últimos 30 jogos, como fizemos esse ano. Porém, você percebe o preço que isso cobra dele”.

Jarrett Allen, enquanto isso, é um defensor de alto nível e poderia dar a força desejada ao garrafão de Golden State. Em 2024/25, por exemplo, ele teve médias de 13.5 pontos, 9.7 rebotes e 0.9 toco.

Por fim, a troca de Allen é interessante para o Cavaliers . Após a queda na segunda rodada dos playoffs, a equipe deve promover mudanças e um dos rumores envolve o pivô. Isso porque, o time busca renovar com Ty Jerome, mas pode ter que pagar multas se mantiver todo o quinteto titular. Além disso, existe o desejo de usar Evan Mobley como pivô titular, após o ala-pivô vencer o Defensor do Ano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA