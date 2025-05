Técnico do Warriors faz “promessa” por renovação com Jonathan Kuminga

O técnico Steve Kerr vai ser visto como o “culpado” se Jonathan Kuminga ir embora do Golden State Warriors. O ex-atleta, afinal, chocou muita gente ao decidir tirar o jovem ala-pivô de sua rotação após a chegada de Jimmy Butler. Ele justificou a decisão como uma questão de encaixe com o novo reforço e Draymond Green. Mas também admite que, nesse caso, as circunstâncias pesaram mais do que as convicções.

“Jonathan se contundiu ao mesmo tempo em que Jimmy Butler chegou. E nós jogamos muito bem enquanto esteve fora. A equipe funcionou, então tive que seguir nessa toada. E nós precisávamos tentar vencer todas as partidas para chegar aos playoffs. Cada jogo era crucial para a classificação e, por isso, não tive brecha para testes”, contou o treinador, em entrevista a um programa de rádio.

A saída de Kuminga da rotação não poderia ter vindo em um momento mais complicado para o Warriors. Assim, o ala-pivô vai ser agente livre e tem grande chance de sair. A aposta nos bastidores, por enquanto, é que ele vá embora em uma negociação de sign-and-trade. A situação é bem difícil, mas Kerr faz um tipo de promessa se o jovem resolver seguir na Califórnia.

“Se Jonathan ficar, eu vou estudar essas formações desde o começo da pré-temporada. Vamos dar tempo de quadra para ver como isso funciona. Foi um luxo que, a princípio, não tive nessa campanha e gerou esse impasse. Mas, na próxima campanha, teremos semanas de preparação e 82 jogos de campanha regular. Vai haver tempo, certamente, para fazermos esses encaixes acontecerem”, prometeu o veterano.

Traz vitórias?

Essa declaração do técnico do Warriors, no entanto, pode não representar tanto assim a sua opinião sobre Jonathan Kuminga. Afinal, poucos dias atrás, ele falou com um tom mais grave a respeito do jogador. Em entrevista ao podcast “The TK Show”, ele reforçou que a ausência do ala-pivô foi uma questão de encaixe. Mas as suas palavras soaram muito mais como uma crítica ao jovem.

“Essa é uma situação complicada porque Jonathan é um jogador bem talentoso. Isso é óbvio, assim como vai querer um papel maior no time e jogar mais minutos. Mas, ao mesmo tempo, o que me pedem são vitórias. Com a base de elenco que temos, não estava confortável em tentar vencer colocando Jonathan em quadra por 38 minutos”, disparou o treinador.

É verdade que são poucos, mas os times da NBA têm alguns dias em que conseguem fazer treinos durante a temporada. Para Kerr, no entanto, nem isso foi o bastante para ter mais confiança em Kuminga. “Qualquer montagem de equipe, antes de tudo, é um quebra-cabeça. Não consigo colocar Jonathan ao lado de Stephen Curry, Jimmy e Draymond Green e esperar que vençamos os jogos”, cravou.

Boa relação

A situação de Jonathan Kuminga na rotação, como resultado, levantou dúvidas sobre a sua relação com o técnico do Warriors. Mais do que isso, houve rumores fortes de um desentendimento entre as partes. Segundo Logan Murdock, do site The Athletic, Kerr revoltou-se com o jovem por prejudicar o ritmo do time em favor de si mesmo. Mas o treinador garante que isso não poderia estar mais longe da verdade.

“Eu acho que o mais importante é que nós temos uma relação muito boa. Conversamos o tempo inteiro, pois isso é basquete. Não há nada de Jonathan vir até mim para fazer exigências e cobranças, por exemplo. Isso é só uma questão de encaixe em quadra. E todos os jogadores, dos mais jovens aos mais velhos, querem se encaixar bem dentro dos seus times”, concluiu o técnico.

