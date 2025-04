“Jonathan Kuminga está no sistema errado”, opina ex-jogador do Warriors

Houve um tempo em que Jonathan Kuminga era visto como o principal jogador do futuro do Golden State Warriors. Mas, na atual temporada, essa impressão mudou bastante. O jovem perdeu espaço no time por causa de lesões e da chegada do astro Jimmy Butler. Com isso, os seus números tiveram uma regressão inesperada. Será que ele tem sido injustiçado pelo técnico Steve Kerr? Para Andrew Bogut, a questão não é essa.

“Eu acho que Jonathan, antes de tudo, está no sistema errado. Não creio que seja o tipo de jogador para manter a bola em movimento e ficar em constante movimento sem ela. Tem várias equipes que, para resumir, só querem entrar no garrafão e arremessar para três pontos. É mais simples. Mas, em Golden State, tudo é sobre confundir as defesas com o direcionamento de Stephen Curry”, opinou o ex-pivô da franquia.

A queda de prestígio de Kuminga ficou clara no início dos playoffs. Afinal, ele não entrou em quadra durante a primeira vitória do Warriors na série contra o Houston Rockets. O jovem voltou à rotação nos dois jogos seguintes, mas só depois da contusão de Butler. Então, foi uma medida de emergência. Bogut não acha que vá muito além disso, pois duvida que o ala-pivô possa realmente ajudar o time a esta altura.

Publicidade

“Creio que Jonathan é só um cara para operar em isolations. Mas jogadores assim, por essência, não funcionam em Golden State. Aliás, em vários dos esquemas atuais, esse tipo de atleta vai ter problemas. Há alguns sistemas, no entanto, em que o encaixe até pode ser melhor. Eu acho que, por enquanto, Jonathan é só um pontuador para vir do banco. Até porque não é nem tão eficiente assim”, avaliou o veterano.

Leia mais sobre Jonathan Kuminga

Elogios

Kerr, a princípio, age como quem concorda com a opinião de Bogut sobre Kuminga. Mas, como esperado, o seu discurso parte em uma linha diferente. Foi impossível se esquivar de perguntas sobre o ala-pivô estar fora da rotação logo depois do primeiro jogo contra o Rockets. Enquanto os jornalistas queriam explicações técnico-táticas, no entanto, o técnico limitou-se a exaltar o jogador.

Publicidade

“Jonathan tem sido incrível com a sua energia e atitude no banco de reservas. Sempre está torcendo pelos companheiros e, ao mesmo tempo, se mantém preparado para se precisarmos dele. Nós sabemos que isso não é fácil, mas a sua reação tem sido o que queríamos que fosse. Acima de tudo, ele é um ótimo jovem talento que ainda pode ajudar muito”, elogiou o experiente treinador.

Quis o destino que, na partida seguinte, Kuminga voltasse à rotação por causa da lesão de um colega. E, de fato, Kerr especulou sobre esse cenário depois da primeira partida. “Jonathan só precisa se manter pronto, pois já lhe disse que as coisas mudam rápido demais nessa liga. Então, deve manter a rotina de trabalho e se ajustar ao que o jogo pedir do nosso time”, completou.

Publicidade

De saída?

É claro que, nesse momento, o foco de todos os times está nos playoffs. Mas a situação de Jonathan Kuminga levanta dúvidas se vai seguir jogador do Warriors na temporada que vem. Ele vai ser agente livre e, assim, tem chance real de deixar a equipe. Espera-se que os seus representantes busquem outro destino, com mais chances de jogar. Apesar disso, Bogut não descarta uma renovação por um motivo extra-quadra.

“Eu sei que Joe [Lacob, dono do Warriors] adora Jonathan. Joe tem uma paixão pelos jovens jogadores com os quais se envolve no processo pré-draft, então isso tem um peso. É uma das grandes razões, certamente, pelas quais ainda tem muita moral lá dentro. Mas acho que Steve vê a situação de forma diferente. E, por isso, não vejo muitos minutos para Jonathan na rotação agora”, projetou o campeão da NBA em 2015.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA