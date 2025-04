Stephen Curry desafia Jonathan Kuminga nos playoffs

O Golden State Warriors vive um momento de incerteza após a lesão de Jimmy Butler, sofrida no começo do Jogo 2 contra o Houston Rockets. No entanto, Stephen Curry aposta que Jonathan Kuminga pode se destacar pelo time nos playoffs. O jovem ala-pivô ganhou minutos com a lesão do astro no último duelo.

Kuminga esteve fora do play-in e da primeira partida da série. No seu jogo de retorno atuou por 26 minutos. Portanto, o maior tempo em quadra desde 17 de março contra o Denver Nuggets. Como resultado, ele fez 11 pontos, três rebotes, duas assistências e acertou quatro de 12 arremessos .

O desempenho de Jonathan Kuminga não passou despercebido por Stephen Curry, que, em uma entrevista coletiva, elogiou seu colega de time.

“Achei que ele jogou de forma agressiva. Sei que ele provavelmente quer jogar melhor e se livrar da ferrugem”, disse Curry. “Mas, assim que Jimmy [Butler] lesionou, eu o vi no banco, o elogiei um pouco e sabia que ele seria poderia entrar. E essa é a natureza desta liga, sobre a qual falávamos o tempo todo. É difícil saber e prever quando vai ser. Mas, para ele entrar em em quadra e jogar com energia e agressividade, tem que entender como pode impactar o jogo. Então, ele terá que ter um papel fundamental no time”, disse o camisa 30.

Nesta fase da temporada, o desempenho de jogadores vindos do banco pode ser importante para o sucesso de uma equipe. Kuminga se encontra agora sob os holofotes, com a chance de transformar minutos limitados em impacto real. Para o Warriors, a resposta de Jonathan Kuminga é importante, sobretudo, com a ausência de Butler.

Assim, Curry projetou o restante da série de primeira rodada contra o Rockets com o retorno do ala-pivô à rotação.

“Acho que, esteja Jimmy em quadra ou não, a situação pode mudar. Então, esse é o desafio. Kuminga precisa entender a intensidade que existe, tentar estar nos lugares certos na defesa e, quando tiver oportunidades, ser agressivo no ataque. Confiamos nele quando tem a bola nas mãos. Precisa estar pronto para jogar”, completou.

O Warriors abriu a série com vitória fora de casa. No entanto, no Jogo 2, o Rockets levou a melhor. Agora, com o confronto empatado, os times farão o primeiro jogo em San Francisco. A partida está marcada para sábado (26), às 21h30 (horário de Brasília).

