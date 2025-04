Ime Udoka quer “jogo hostil” para Rockets ter vantagem contra Warriors

Muitas vezes, cada partida conta uma história diferente em uma série de playoffs. E Ime Udoka não poderia estar mais satisfeito com a história do segundo jogo entre Houston Rockets e Golden State Warriors. A equipe texana se recuperou da derrota anterior com uma atuação, a princípio, do jeito que o técnico queria. O time da casa esteve sempre no comando de um duelo lento, físico e, acima de tudo, “brigado”.

“Nos últimos dois anos, nós vimos que estamos em vantagem se o jogo fica mais hostil. Ficamos mais animados. Mas, nessa noite, a situação foi um pouco diferente a partir de certo momento. Afinal, quando você abre vantagem e problemas começam a acontecer em quadra, o motivo não é você. É só o último recurso do adversário. Devemos, então, manter a compostura e calma”, avaliou o técnico, após a vitória por 109 a 94.

Hostil, de fato, é uma boa forma de definir o jogo. A arbitragem, por exemplo, marcou sete faltas técnicas e flagrantes na noite. Foi um produto das várias discussões dentro de quadra. O astro Jimmy Butler saiu de quadra lesionado, depois de uma jogada com Amen Thompson que causou polêmica. Além disso, no último quarto, Fred VanVleet e Draymond Green deram início a uma confusão que envolveu vários atletas.

“Essa hostilidade nos dá força porque é a nossa identidade. É quem somos. Por isso, eu disse que não precisamos ‘virar a chave’ quando chegamos aos playoffs. Não temos que mudar a mentalidade para sermos mais duros e agressivos, pois somos assim em todos os jogos. Certamente, eu não me importo com esse ambiente. Funciona, na verdade, a nosso favor”, reforçou um orgulhoso Udoka.

Jogou a toalha

Nem tudo, no entanto, foi motivo de elogio para Ime Udoka na vitória do Rockets sobre o Warriors. Uma ação, em particular, incomodou o treinador. Durante a confusão entre VanVleet e Green, Tari Eason invadiu a quadra e jogou uma toalha na cara do rival Pat Spencer. A arbitragem entendeu ter sido um ato hostil e, por isso, marcou uma falta técnica. O ala-pivô admitiu o erro depois da partida e pediu desculpas.

“Eu acho que as minhas emoções tomaram conta naquele momento, então sei que errei. Você precisa manter tudo no âmbito do basquete. Sei que há alguns atletas em quadra que estão lá só para nos derrotar mentalmente. E, se você conhece esse esporte, sabe que 90% é o aspecto mental. Mas aprendi a lição e serei melhor para o meu time no futuro mantendo o controle”, garantiu o jovem jogador.

A falta de Eason rendeu um lance livre para o Warriors, que foi convertido por Stephen Curry. Ou seja, o seu impacto foi mínimo em um jogo que o Rockets já liderava por 19 pontos. A vitória estava encaminhada, então, para os donos da casa. Mas, para Udoka, não influenciar no resultado não fez o erro do seu comandado menor.

“Jogar a toalha no meio da briga foi a única coisa que não faz parte da nossa identidade naquele episódio. Afinal, você precisa manter a compostura em um momento assim. E, em particular, quando está vencendo. Já conversei com Tari sobre isso. Ele nem estava em quadra, então não deveria ter feito aquilo. Mas, como já disse, a gente gosta desse clima”, explicou o treinador texano.

Original

E o clima de hostilidade do Rockets de Ime Udoka contra o Warriors, no fim das contas, não se limitou às quatro linhas. A torcida foi bem presente durante a partida e inflamou o clima dentro de quadra. Acima de tudo, quando o “alvo” era Draymond Green. Os fãs de Houston provocaram o veterano o tempo inteiro com gritos e xingamentos. O ala-pivô, no entanto, tratou tudo com deboche.

“Isso não é original. Já ouvi esses gritos antes. Aliás, eu conquistei títulos enquanto os torcedores me xingavam. Então, não é nada demais. Nada que já não tenha visto. E, como disse, não é original. Houston está roubando a ideia de outros times, pois esse grito é de Boston. Portanto, podem continuar que não me importo”, garantiu o especialista defensivo do Warriors.

