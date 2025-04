NBA: Dillon Brooks faz promessa para série contra Warriors

O encontro entre Dillon Brooks e Golden State Warriors é certamente um dos mais esperados na primeira rodada dos playoffs da NBA. Desde os tempos de Memphis Grizzlies, o ala acumula polêmicas com o astros do time de San Francisco. Assim, é esperado que a série tenha disputas intensas envolvendo o camisa 9.

Brooks, porém, não pretende se envolver em polêmicas contra o Warriors. Apesar do histórico e do jogo físico que deve marcar a série, ele promete não ser expulso em nenhum dos jogos. Para ele, essa função será de um outro jogador.

“Eu não sei [quantas expulsões teremos na série. Porém, eu não vou se expulso. Vou deixar isso para outra pessoa”, disse Dillon Brooks.

Publicidade

Brooks não deixou claro sobre qual jogador do Warriors teria mais expulsões. No entanto, os rumores apontam que ele estava falando de Draymond Green. O ídolo de Golden State, afinal, é um dos líderes históricos de expulsões na NBA, com 23 ao todo na carreira.

O ala do Rockets, enquanto isso, foi expulso só uma vez na temporada. Isso porque, atingiu o limite de 16 faltas técnicas em 2024/25. Porém, não é descartado que ele aumente esse número ao enfrentar o Warriors nos playoffs da NBA.

Publicidade

Leia mais!

Dillon Brooks, afinal, acumula momentos de tensão com o Warriors na NBA. Na época de Grizzlies, ele protagonizou uma batalha contra Golden State nos playoffs de 2022. Na época, ele foi expulso após uma falta dura em Gary Payton II. No fim, o time de San Francisco levou a melhor e foi campeão da NBA.

Para Brooks, assim, o duelo deste ano será a chance de dar o troco no Warriors. A tarefa, porém, não será fácil. Embora o Rockets tenha a vantagem nos mandos de quadra, Golden State entra como leve favorito após ter avançado pelo play-in do Oeste. Isso graças à experiência de Stephen Curry, Green e companhia contra a juventude de Houston.

Publicidade

O veterano do Rockets, no entanto, não se afeta pelo favoritismo do Warriors na NBA.

“A gente encara isso de frente. Gostamos disso. No fim das contas, não nos importamos se somos considerados azarões, se eles são os veteranos, com as apostas ou seja lá o que for. Não ligamos para o que pensam. Somos o time mais físico. Lutamos juntos e, na minha opinião, somos o time mais coeso”, finalizou Brooks.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA