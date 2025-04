NBA: técnico do Warriors recusa pergunta sobre jogador

Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, é um dos grandes treinadores da NBA, com quatro títulos no banco e mais cinco como jogador. No entanto, após a vitória contra o Memphis Grizzlies, no play-in, na última terça-feira (15), Kerr fez algo que não costuma: se recusou a responder uma pergunta sobre uma recente polêmica no time.

Jonathan Kuminga ficou fora dos dois últimos jogos do Warriors, ambos bastante importantes, por decisão do treinador. Dessa forma, Kerr foi perguntado se ele havia tido uma conversa com o jogador sobre seu papel no futuro. O técnico não quis responder a pergunta, mas a dúvida segue. Afinal, o ala será agente livre restrito na próxima temporada, e, segundo Shams Charania, da ESPN, ele quer um contrato de mais de US$30 milhões anuais.

Os dois jogos, contra Los Angeles Clippers e Grizzlies, foram os únicos em que Kuminga ficou de fora por opção técnica na temporada. Foram, também, os dois jogos mais importantes de Golden State até aqui. Tudo leva a crer, então, que o jogador perdeu espaço na rotação de Steve Kerr.

Durante o período em que Kuminga ficou lesionado, de janeiro até o início de março, o Warriors melhorou. Sobretudo com a chegada de Jimmy Burler. Depois de retornar, o ala-pivô teve médias de 12.2 pontos por jogo, com 3.9 rebotes.

Embora o técnico Steve Kerr não tenha falado sobre o jogador, um companheiro de time no Warriors e craque da NBA o fez. Afinal, Stephen Curry tentou mostrar apoio ao jovem.

“É claro que estar na posição dele não é fácil. Mas esse é um time talentoso e você precisa estar pronto, seja seu nome sendo ou não chamado. Ele é muito talentoso, então, é difícil, eu entendo. Mas sei que ele está focado e entende as decisões”, afirmou.

A declaração, porém, foi após o jogo contra o Clippers. Depois do duelo contra o Grizzlies, pouco foi falado sobre isso dentro da equipe.

Agora, porém, o foco volta para a série contra o Houston Rockets. Após eliminar Memphis, Golden State encara o time do Texas na primeira rodada dos playoffs.

