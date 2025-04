Queda do Kings deve acelerar troca de Domantas Sabonis

O Sacramento Kings voltou a cair no play-in da NBA. Após fazer grande campanha em 2022/23, o time de Sacramento teve problemas em manter o mesmo nível. Desde então, foram duas quedas na repescagem. Agora, o Kings deve lidar com uma possível troca de Domantas Sabonis, após a demissão do GM Monte McNair.

No entanto, ao longo da temporada, o Kings teve outros problemas, como a saída do técnico Mike Brown e a troca do astro De’Aaron Fox. O time não conseguiu evoluir em 2024/25, apesar de reforços como DeMar DeRozan (no início da campanha) e Zach LaVine na trade deadline. Nada deu certo e precisou passar pelo play-in mais uma vez.

O Kings acabou a fase regular com apenas 40 vitórias em 82 jogos, enquanto Domantas Sabonis liderou a NBA pelo terceiro ano consecutivo em rebotes. Apesar de todos os esforços do pivô, que teve dez triplos-duplos na temporada, não houve uma melhora de fato com a presença de Doug Christie no lugar de Brown. A equipe não convenceu em momento algum e atuou sem um armador de ofício desde a saída de Fox.

Mas tudo isso deve fazer com que Sabonis repenseu seu futuro no Kings. Isso porque ele já conversou com a direção sobre uma eventual saída na próxima offseason. De acordo com o jornalista Brett Siegel do portal Clutch Points, o jogador queria aguardar o fim da temporada para tomar uma decisão.

Sabonis queria saber se o Kings chegaria aos playoffs da NBA, mas não bastava apenas ir aos mata-matas sem competir. Apesar de o time receber LaVine, Sacramento teve performances “abaixo do que ele esperava”, segundo o jornalista Law Murray, do site The Athletic.

Em março, o mesmo portal indicou que Domantas Sabonis poderia pedir troca do Kings caso o time não fosse aos playoffs. Portanto, cair em uma repescagem pelo segundo ano consecutivo, não ajudaria em sua permanência.

“De acordo com informações da liga, Domantas Sabonis, que tem mais US$140.3 milhões pelos próximos três anos com o Kings, quer entender o que o time planeja para o futuro. Assim como De’Aaron Fox queria saber quem tomava as decisões, Sabonis teria pensamentos iguais”, disse Murray.

O Chicago Bulls seria um dos times com mais interesse em uma eventual troca por Sabonis, segundo Ricky O’Donnell, do SB Nation. No entanto, Detroit Pistons, Orlando Magic e até o Los Angeles Lakers poderiam tentar algo pelo pivô.

