Domantas Sabonis abre o jogo sobre reforços do Kings

Após a saída de De’Aaron Fox, Domantas Sabonis falou sobre os novos reforços do Sacramento Kings. A franquia adquiriu Zach LaVine, Jonas Valanciunas, Jake LaRavia e Markelle Fultz na trade deadline da NBA. Os três primeiros vieram em troca, enquanto Fultz era agente livre.

“É um time totalmente novo”, disse Sabonis. “Quanto mais rápido nos entrosarmos e entendermos tudo, melhor será para a franquia. Estamos descobrindo isso agora. Fora de quadra, somos incríveis. Todo mundo gosta de todo mundo. Em quadra, estamos nos ajustando, e todos podem ver isso. Mas o mais importante é vencer jogos”.

Tem sido uma temporada de altos e baixos para o Kings. No começo, a equipe estava mal, com apenas 13 vitórias e 19 derrotas. Como resultado, demitiu o técnico Mike Brown. Então, a equipe melhorou na tabela. Mas aí vieram outras mudanças. A principal foi a negociação de sua principal estrela: De’Aaron Fox, então melhor jogador da equipe.

Vale lembrar que Fox tinha contrato até o final da próxima temporada, mas o jogador não teria interesse em assinar um novo acordo com Sacramento. Assim, para não perdê-lo de graça, a diretoria abriu negociações.

O jogador foi para o San Antonio Spurs, em uma troca entre várias equipes. No mesmo acordo, o Kings recebeu Zach LaVine, que estava no Chicago Bulls. O ala-armador tem médias de 23.7 pontos, 4.5 rebotes e 4.8 assistências na temporada, arremessando 42.2% para três pontos.

Enquanto isso, Jake LaRavia foi outro dos bons reforços do Kings que Domantas Sabonis comentou. O terceiranista tem médias de sete pontos e 4.2 rebotes por jogo na temporada, com aproveitamento de 43% do perímetro. Arremessador, LaRavia saiu do Memphis Grizzlies para abrir espaço salarial e fazer a equipe escapar dos tetos de multas da NBA. Assim, Sacramento o buscou.

Por fim, o último dos reforços adquiridos em troca foi Jonas Valanciunas. O pivô passou a temporada sendo desejo de diversas equipes, inclusive do Los Angeles Lakers, mas acabou indo para o Kings. Em 2024/25, ele tem médias de 11.1 pontos e 7.9 rebotes, chegou para ser reserva imediato de Sabonis.

Markelle Fultz chegou ao time como agente livre após sair do Orlando Magic na última temporada. Primeira escolha do Draft de 2017, o armador não conseguiu se firmar na NBA, mas foi para o Kings para repor a posição que ficou carente após a saída de Fox. No entanto, ele ainda não estreou por conta de uma lesão.

O Kings tem 28 vitórias e 28 derrotas, e ocupa a décima colocação da Conferência Oeste. A equipe está no meio da briga pela vaga no play-in e todos os jogos serão importantes a partir de agora. Desde a chegada dos reforços, o time da Califórnia acumula tem três vitórias e quatro derrotas.

