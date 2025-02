NBA: Kevin Durant diz que basquete salvou sua vida

Kevin Durant já é um dos melhores jogadores de basquete da NBA e do mundo há quase duas décadas. Bicampeão, MVP, vários títulos de cestinha da liga. No entanto, segundo ele, tudo isso é pouco perto do que o esporte o proporcionou. Isso porque o veterano disse, em entrevista para o documentário Court of Gold, da Netflix, que o basquete salvou sua vida.

“Eu venho de um bairro onde as pessoas nem sequer conversam entre si. Tem tanto ódio no mundo também. Quando finalmente as pessoas começam a rir e brincar sobre um jogo de basquete, isso é algo legal para mim. Isso me emociona, cara. É louco ver pessoas viajarem tanto para assistir ao seu jogador favorito nas Olimpíadas, gastarem seu dinheiro e trazerem toda a família. Eu acho isso simplesmente incrível”, iniciou.

“O basquete salvou minha vida. Tirou a mim e minha família de muita coisa, então sou apenas grato por isso. De verdade”, completou Durant.

Court of Gold estreou na Netflix esta semana e o documentário narra o título olímpico dos Estados Unidos, conquistado no ano passado.

Dessa forma, a vida e carreira de Kevin Durant no basquete e na NBA estão entrelaçados. O jogador deu muito para o jogo, mas recebeu de volta, segundo ele mesmo. O astro do Phoenix Suns está em seu 18º ano na liga. Suas médias na carreira são de 27.3 pontos, sete rebotes e 4.4 assistências, em mais de 1100 partidas.

Carreira

O jogador começou a carreira pelo Oklahoma City Thunder, onde chegou às finais da NBA em 2012. Junto de Russell Westbrook, formaram uma das melhores duplas jovens da liga durante a primeira metade da última década. Foi em Oklahoma também que ganhou seu prêmio de MVP, em 2014, quando liderou a liga com 32 pontos por jogo.

Em 2016, após perder para o Golden State Warriors nas finais da Conferência Oeste, o craque foi para o próprio Warriors. É verdade que a decisão foi controversa, com torcedores e analistas ainda hoje chamando-o de traidor. Mas o fato é que pelo Warriors, Durant venceu dois títulos da NBA, chegando três vezes às finais.

No entanto, problemas de vestiário fizeram sua carreira ser mais curta em San Francisco. Dessa forma, foi para o Brooklyn Nets em 2019, junto de Kyrie Irving. As expectativas para a dupla já eram altas, mas quando James Harden se juntou, se tornaram enormes. Juntos, porém, os jogadores não jogaram muito, e lesões e questões extraquadra fizeram o experimento ser curto.

Assim, Durant foi para o Phoenix Suns em 2022. Lá, ainda não encontrou o sucesso desejado. Além disso, o jogador pode estar perto de sair da equipe. Isso porque segundo o site Hoops Wire, quatro equipes se preparam para fazer ofertas pelo jogador na intertemporada. O Suns até tentou trocá-lo na trade deadline, mas não conseguiu.

