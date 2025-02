Kyrie Irving quer jogar pela seleção da Austrália

O astro Kyrie Irving deseja defender a seleção da Austrália. Nascido no país da Oceania, o armador do Dallas Mavericks representou os EUA durante sua carreira profissional. De olho no Jogos Olímpicos de 2028, no entanto, ele busca uma mudança sem precedentes, uma vez que precisa de autorização da USA Basketball e da FIBA.

“Estamos nesse processo agora, apenas tentando descobrir a melhor maneira. Há muita papelada envolvida e os EUA têm uma decisão a tomar. Porém, para mim, estou tentando fazer o que for melhor. Honestamente, se eu puder ser um australiano em algum momento da minha carreira e jogar pelo país, seria incrível”, afirmou o jogador.

Irving nasceu em Melbourne, na Austrália, em 1992. Na época, seu pai jogava basquete no país. Ainda criança, ele se mudou para os EUA e cresceu no estado de New Jersey. Depois, passou pelo ensino médio e se transferiu para a Universidade de Duke, antes de chegar à NBA pelo Cleveland Cavaliers.

A convocação para os EUA aconteceu no Mundial Sub-18 de 2010. Ele ajudou o país a conquistar a medalha de ouro, com médias de 13.6 pontos e 4.2 assistências por jogo. Depois disso, Irving passou para a equipe principal, conquistando os ouros das Olimpíadas 2016 e da Copa do Mundo 2014.

Todo o processo pelo Team USA, aliás, teve contribuição de Mike Krzyzewski. Conhecido como ‘Coach K’, ele foi treinador de Irving em Duke e convenceu o armador a defender os EUA durante a década passada. O astro, no entanto, revelou que seu desejo sempre foi representar a Austrália.

“Eu me considero um jogador internacional, mesmo tendo jogado pelos EUA. Muitos dos meus colegas riem quando digo isso, alguns fãs não concordam, mas eu nasci na Austrália. O Team USA me convidou quando eu tinha 17 ou 18 anos. Porém, eu queria jogar pela Austrália, o que não aconteceu. O Coach K não ia deixar isso acontecer”, completou.

Para conseguir a mudança, Irving precisa de autorização da seleção dos EUA e aprovação da FIBA. Para isso, ele se apoia no caso de Eric Gordon, que também defendeu o país norte-americano, mas conseguiu liberação para defender Bahamas no Pré-Olímpico de 2024.

O caso do armador do Mavs, no entanto, é diferente. Isso porque, a FIBA costuma autorizar mudanças apenas que podem contribuir com o desenvolvimento de países sem tradição no basquete. Bahamas, por exemplo, é uma seleção sem tradição. A Austrália, enquanto isso, venceu o bronze em Tóquio 2020 e acumula diversas campanhas com a quarta posição nos Jogos Olímpicos.

Kyrie Irving, portanto, teria que conseguir algo sem precedentes para defender a seleção da Austrália.

