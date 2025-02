Jogadores da NBA reclamam do “novo” All-Star Game

O novo formato do All-Star Game dividiu opiniões dos jogadores da NBA. Na edição de 2025, a liga adotou um torneio com quatro equipes, de olho em recuperar a audiência perdida nos anos anteriores. No entanto, após a decisão entre Shaq OGs e Chuck’s Global Stars, os atletas presentes apontaram pontos que precisam melhorar.

A maior parte das críticas em relação ao All-Star Game da NBA foi em relação às pausas. Em diversos momentos, o jogo parava para que o comediante Kevin Hart fizesse brincadeiras com o plateia do Chase Center. Além disso, tiveram os intervalos dos tempos técnicos.

“Para ser honesto, eu não gostei nem um pouco”, afirmou Trae Young, finalista pelo Chuck’s Global Stars. “Não gostei das pausas. Os jogos foram muito curtos. Obviamente, podemos pontuar. Então, sinto que eles estavam prolongar o jogo, aumentar o tempo na TV com essas pausas e coisas do tipo”, seguiu.

As partidas tinham limites de 40 pontos. Nas semifinais, os dois times que atingissem a marca primeiro iriam para a final. Young, porém, sentiu que o limite não deixou que os jogadores pudessem participar de muitas ações nas quadras. Enquanto isso, as pausas muitas vezes eram maiores do que os jogos.

Um dos exemplos aconteceu na decisão. Enquanto Stephen Curry, Kevin Durant e outros astros veteranos duelavam com Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, a partida teve um intervalo de 20 minutos. A pausa, aliás, serviu como homenagem à equipe de transmissão da TNT, que está em seu último ano como parceiro da NBA.

Gilgeous-Alexander, que terminou a final com quatro pontos, também reclamou das interrupções. Ainda assim, o favorito ao MVP da NBA elogiou o novo formato.

“Eu preferia jogar sem pausas”, afirmou Gilgeous-Alexander. “Mas, mesmo assim, me diverti. Acho que a competição foi um pouco mais intensa esta noite, o que é uma boa sensação. Foi um passo na direção certa. Acho que cabe a quem organiza tudo isso decidir o que vem a seguir para tornar o evento cada vez melhor. Espero que um dia cheguemos lá”, acrescentou.

O campeão Jaylen Brown, por outro lado, comentou que as pausas afetaram a ideia de um jogo mais dinâmico. Enquanto os astros mais velhos mostraram empenho, os intervalos impediram que o ritmo fosse o ideal.

“Não é o ideal para o jogo assim se você quer que os jogadores sejam mais físicos. Acho que todos ainda estavam se divertindo. Todos os OGs, o time dos joelhos e costas velhas, saíram vitoriosos. Então, ninguém devia ter desculpas. No entanto, está longe do ideal”, relatou.

Rising Stars

Fora as pausas, um outro tema polêmico entre os jogadores da NBA foi a presença do Rising Stars no All-Star Game. No formato inédito, a equipe vencedora do torneio dos novatos garantiria uma vaga para a principal competição do fim de semana. No entanto, nenhum deles estava perto de ser considerado uma estrela da NBA.

Draymond Green, desse modo, detonou a decisão. A crítica do astro foi em relação à dificuldade histórica em alcançar o All-Star Game. Ele, por exemplo, só conseguiu em sua quarta temporada. Entretanto, novatos e segundanistas que sequer tem números para isso, chegaram bem antes.

“Tive que trabalhar muito para jogar na noite de domingo do All-Star Weekend. E porque a audiência está baixa, porque o jogo está ruim, estamos trazendo jogadores do Rising Stars? Eu nunca joguei no Rising Stars. Meus dois primeiros anos, eu nem toquei naquele jogo. E esses caras já podem jogar no domingo à noite?”, reclamou Green.

