NBA: Draymond Green revela meta ousada no Warriors

Draymond Green ainda tem confiança no Golden State Warriors para uma boa temporada na NBA. A franquia ocupa somente a décima posição da Conferência Oeste e está a 3.5 jogos de diferença da zona dos playoffs. O ala-pivô, no entanto, revelou uma meta ousada do time para 2024/25, durante o All-Star Game.

“Nós do Warriors vamos vencer o título da NBA este ano”, garantiu Draymond Green ao canal TNT.

A confiança de Green no Warriors se dá pela chegada de Jimmy Butler. No prazo de trocas, a equipe de San Francisco conseguiu uma troca pela estrela com o Miami Heat. Em contrapartida, foi preciso enviar Andrew Wiggins, Dennis Schroder e Kyle Anderson. Ainda assim, são três vitórias em quatro jogos com o astro de 35 anos.

Desde que ele chegou, entramos em cada jogo pensando e acreditando que vamos vencer. Acho que estávamos indo na direção errada, achando que tínhamos encontrado o caminho certo. Mas sem realmente descobrir isso ao longo do ano”, seguiu o veterano.

Com o Warriors, Butler tem médias de 21.3 pontos, sete rebotes e 5.3 assistências. Seu impacto para Green, mesmo assim, vai além dos números dentro de quadra. Com ele, o time conseguiu retomar a confiança e os jogadores têm se esforçado mais na busca pela vaga na pós-temporada.

Um dos exemplos é Stephen Curry. Antes da chegada de Butler, o armador vinha com médias de 22.7 pontos e 6.1 assistências. Após a adição do craque, no entanto, seus números se transformaram. Nos últimos quatro jogos, afinal, ele tem 31.0 pontos e 5.3 assistências.

“A confiança que ele trouxa faz grande diferença na NBA. Quando você entra em quadra pensando: ‘Ah, acredito que vamos perder esse jogo’, não é bom. Butler trouxe de volta a confiança e acho que vamos conquistar o título”, completou.

Apesar da confiança, a projeção de Green é bem ousada. O Warriors está distante da disputa pelas primeiras posições do Oeste e precisará de uma boa sequência para se aproximar da zona de playoffs.

Ainda assim, é provável que exista um esforço na busca pelo título. Ainda mais pelo momento da carreira dele, Curry e o próprio Butler. Os três estão na reta final de suas carreiras e devem buscar mais um campeonato. O ala-pivô, inclusive, revelou uma conversa onde o camisa 30 identificou que é uma das últimas chances do Warriors.

“Depois da troca em que conseguimos Butler, Steph olhou para mim e disse: ‘Cara, é uma loucura, porque acabei de me dar conta de que é isso. Esta é a última dança’. Foi um momento emocionante”, contou Green.

