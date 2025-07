Cam Thomas e Nets estão longe de acordo em novo contrato

De acordo com Brian Lewis, do New York Post, o ala-armador Cam Thomas está longe de renovar o contrato com o Brooklyn Nets. Segundo o repórter, as duas partes estão com dificuldades para alcançar um acordo. Afinal, o jogador de 23 anos deseja receber cerca de US$30 milhões anuais em salários. O Nets, por sua vez, não quer pagar esse valor.

Lewis informou ainda que Thomas quer receber um contrato semelhante ao de outros três jogadores: Immanuel Quickley, RJ Barrett e Tyler Herro (Miami Heat). O camisa 24 do Nets, aliás, se coloca no mesmo patamar do trio. O armador do Toronto Raptors, por exemplo, vai receber US$32,5 milhões em 2025/26. Já o camisa 9 canadense terá um salário de US$27,7 milhões na próxima temporada. Já o atleta do Heat vai embolsar US$31 milhões.

“Uma fonte familiarizada com o pensamento de Thomas disse que ele não se considera inferior a Quickley, Barrett ou Herro. De jeito nenhum, disse a fonte. Então, ele pode querer US$30 milhões também. Thomas está confiante em si mesmo e não vai recuar”, disse Lewis.

Thomas é agente livre restrito nesta offseason. Ou seja, o Brooklyn Nets pode igualar qualquer oferta pelo ala-armador. Por isso, a franquia está em uma situação tranquila.

Em entrevista recente à WTKR News 3, Cam Thomas reafirmou o desejo de renovar o contrato com o Nets. De acordo com o jogador, ele criou laços com a franquia. Afinal, o ala-armador foi escolhido por Brooklyn no recrutamento de 2021 (pick 27). Portanto, ele disputou as últimas quatro temporadas pela equipe.

“Com toda a certeza quero continuar no Nets. Aqui é o meu lar. Fui escolhido pela equipe e criei laços com muitas pessoas da franquia. Então, eu realmente amo estar lá. Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer o que é melhor para você nos negócios. Então, vou lidar com isso com cautela, mas quero continuar porque amo Brooklyn”, disse Thomas.

A princípio, o Nets não enfrenta concorrência por Thomas. Isso porque o time é o único com espaço na folha salarial para dar um contrato lucrativo ao ala-armador. Segundo o portal ClutchPoints, a franquia do Brooklyn deve oferecer, no máximo, US$25 milhões por ano, assim como fez com Cam Johnson e Nic Claxton.

Em 2024/25, Thomas alcançou os melhores números pelo Nets: 24 pontos, 3,8 assistências e 3,3 rebotes. Desse modo foi o cestinha do time na última campanha. No entanto, disputou apenas 25 jogos por conta de uma lesão no tendão da coxa esquerda.

Por fim, Cam Thomas recebeu US$4 milhões em seu último ano do contrato de calouro com o Nets. Hoje, o maior salário da equipe pertence a Michael Porter. Adquirido em uma troca com o Denver Nuggets, o ala de 27 anos vai embolsar US$38,3 milhões na próxima temporada.

