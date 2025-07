Troca de LeBron James deve ser histórica na NBA

Em situação difícil no Los Angeles Lakers, LeBron James pode sair do time em troca pela primeira vez em sua carreira na NBA. O astro, apesar de ter uma cláusula de veto em qualquer tipo de negociação, vê o time de Los Angeles cada vez mais longe de cumprir seus desejos. Assim, ele poderia deixar a equipe para lutar por mais um título na liga em outro lugar.

De acordo com vários rumores, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks seriam os principais destinos de troca para LeBron. O Los Angeles Clippers também aparecia com interesse, mas a adição de Bradley Beal após dispensa do Phoenix Suns pode deixar o time sem espaço para ele. Afinal, o Clippers ainda é um dos favoritos para ter Chris Paul. Com James Harden, além de Beal e Paul, por manipularem as posses de ataque, não faria tanto sentido para ele jogar lá.

Então, sobram Mavs, Cavs e Knicks. O time de Dallas seria o favorito em caso de troca, pois Cleveland tem problemas com as limitações das regras salariais da NBA. Enquanto isso, a equipe de Nova York teria poucas opções a oferecer. Pode ser Karl-Anthony Towns direto, mas ainda tem como ser OG Anunoby, Mitchell Robinson e Pacome Dadiet por LeBron e Bronny.

Em suma, o que parece pouco provável é ele virando agente livre na NBA após o Lakers o dispensar. Aí, se um dia isso acontecer, o time poderia parcelar seus US$52.6 milhões para ter flexibilidade no mercado. Mas é muito difícil acontecer, até porque afetaria diretamente o distante sonho de LeBron James ser o melhor de todos os tempos.

Para o Lakers, a situação é muito simples. O time quer mudar o “trono” de LeBron James e passar para Luka Doncic, seja em uma troca para qualquer time da NBA ou se o dispensar. A direção não quer contar mais com os seus serviços para o futuro. Em 2025/26, por conta de seu contrato, até existe algum tipo de entendimento por parte da equipe.

O Lakers sabia que LeBron James não daria algum desconto, até por não oferecer uma extensão. Então, era mais ou menos o que se imaginava: o astro faria opção por ficar, o time faria contratações pontuais na offseason e partiria para dar foco total a Doncic e o rodear de talento na próxima agência livre da NBA.

Mas com a chance de encerrar a parceria agora, o Lakers anteciparia com um reforço de grande talento da NBA (se for por Towns) ou receberia expirantes do Mavs em uma troca. A maior especulação é que Dallas mandaria um pacote centrado em Klay Thompson, PJ Washington e Daniel Gafford. Talvez, com um ou outro jogador a mais, de um lado ou do outro.

Destes, apenas Gafford não tem acordo que acaba em 2025/26. Afinal, ele estendeu seu vínculo até 2028/29. O Lakers teria um pivô para a reserva de Deandre Ayton pelos próximos anos, enquanto teria de lidar com as extensões de Thompson e Washington.

Troca de LeBron James seria histórica na NBA

Durante décadas, a liga teve vários jogaodres como “o melhor da história”. Wilt Chamberlain e Bill Russell dominaram nos anos 60. Depois, foi a vez de Kareem Abdul-Jabbar por quase 20 temporadas. Destes, apenas Russell passou toda a carreira no mesmo time da NBA sem troca. Aliás, os outros dois foram para o Lakers.

Depois, Magic Johnson e Larry Bird reforçaram a rivalidade de Los Angeles Lakers e Boston Celtics, mas Michael Jordan elevou o jogo a outro patamar.

Mas o que os cinco possuem em comum? Além de lideraram a NBA nas listas de melhores de todos os tempos por um longo período, eles jogaram por, no máximo, dois times e só Chamberlain e Abdul-Jabbar saíram em troca.

LeBron James, por outro lado, está em seu terceiro time na NBA e jamais mudou de equipe em uma troca. Sempre na agência livre, deixando a opção em seu contrato para fechar em outro lugar. Foi assim quando foi para o Miami Heat, voltou ao Cleveland Cavaliers e, por fim, fechou com o Lakers.

Desde a troca de Abdul-Jabbar, há 50 anos, a NBA só teve um top 10 nas mesmas condições: Shaquille O’Neal. E a de Shaq aconteceu há duas décadas.

Ou seja, se LeBron James sair em uma troca, será algo grande. Mesmo que fique, é a última campanha pelo Lakers.

LeBron James vai sair em troca?

Por enquanto, são apenas rumores. Ele está em seu último ano de contrato com o Lakers, mas existe a chance.

Quantos anos tem LeBron James?

Ele está com 40 e completa 41 em 30 de dezembro.

Qual é a altura de LeBron James?

LeBron mede 2,06m.

Quantos títulos LeBron James venceu na NBA?

Quatro. LeBron venceu dois pelo Miami Heat (2011 e 2012), um pelo Cleveland Cavaliers (2016) e um com o Los Angeles Lakers (2020)

