Joel Embiid revela problema com James Harden

Na temporada 2022/23, Joel Embiid e James Harden formaram um dupla poderosa no Philadelphia 76ers. No entanto, o time perdeu as finais da Conferência Leste para o Boston Celtics em sete partidas. O revés no Jogo 7, então, foi a última aparição do armador com a camisa do Sixers, já que ele foi negociado para o Los Angeles Clippers. Apesar do entrosamento em quadra, o pivô revelou que a relação entre os dois acabou.

“Ninguém sabe disso, mas James Harden não está falando comigo”, disse Joel Embiid. “Essa é a parte que eu não gosto em ser ‘aquele cara’, porque te coloca no meio dessas situações. Afinal, se você perguntar, ele provavelmente acredita que eu tive algo a ver com ele não estar aqui (ser trocado). Só que do meu ponto de vista, eu ganhei o título de mais pontuação e ele o de assistências. Então, tivemos um pick-and-roll imparável”, completou o pivô em entrevista a Dotun Akintoye, da ESPN.

Joel Embiid insiste que tenta se manter afastado de decisões sobre mudanças no elenco do 76ers. Segundo ele, nunca quer ser “responsável por alguém que perde o emprego, alguém que é negociado ou demitido”.

“Dói quando você sente que não fez nada de errado. Quando você acha que tem um relacionamento assim com alguém, você perde muito”, completou.

James Harden chegou ao Sixers na trade deadline de 2022. O astro estava no Brooklyn Nets e foi adquirido em troca por Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas escolhas de primeira rodada. Então, o “casamento” acabou o armador entrou em conflito com o GM da franquia, Daryl Morey.

Portanto, saída de Harden do 76ers foi conturbada. Na ocasião, ele chamou Morey publicamente de mentiroso. Vale lembrar que jogador e dirigente tinham uma longa amizade desde os tempos de Houston Rockets. Mas, a falta de uma oferta de contrato máximo deixou o veterano descontente. Como resultado, foi trocado para o Los Angeles Clippers.

Desde então, Embiid e o Philadelphia 76ers não conseguiram alcançar o mesmo patamar. Ele só disputou 19 jogos do Sixers na última temporada por causa de problemas no joelho esquerdo. Ele rompeu o menisco do mesmo joelho na campanha anterior, passou por cirurgia e voltou no sacrifício para disputar os playoffs. Depois, jogou com a seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. A recuperação não foi plena e, como resultado, as dores voltaram e o deixaram ausente por boa parte da campanha.

Assim, o 76ers foi uma das grandes decepções da NBA em 2025. A franquia entrou na competição como um dos candidatos ao título, mas “ruiu” em lesões. Afinal, ganhou 24 partidas e, com isso, passou longe dos playoffs.

