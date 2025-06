76ers projeta retorno de Joel Embiid após cirurgia

Joel Embiid teve a temporada com menos jogos de sua carreira pelo Philadelphia 76ers e precisou passar por cirurgia em abril deste ano. Com sua condição física colocando a temporada em xeque, havia temor sobre seu retorno. No entanto, o presidente da franquia, Daryl Morey, revelou que a recuperação do astro caminha bem e projetou o seu retorno ao time.

Continua após a publicidade

Morey falou com Joel Embiid antes do Draft da NBA, na quarta-feira (26), e mostrou otimismo pelo retorno do pivô do 76ers após a cirurgia. A equipe selecionou o armador VJ Edgecombe, na terceira escolha geral do recrutamento.

Vale lembrar que o Philadelphia 76ers começará os treinos de pré-temporada mais cedo, já que terá dois amistosos contra o New York Knicks em Abu Dhabi.

“Ele está muito engajado e lutando pela reabilitação. Está fazendo tudo o que pode para estar presente. Ele teve uma reunião com o cirurgião esta semana. Tudo está caminhando dentro do normal. Então, as coisas estão indo bem e dentro do esperado. Esperamos que continuem assim. Ele deve estar pronto para os treinos”, disse o dirigente.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Joel Embiid passou por uma cirurgia no menisco no dia 6 de fevereiro, em duelo contra o Golden State Warriors. Na ocasião, Jonathan Kuminga sofreu uma queda em sua perna. Como resultado, ele foi descartado da temporada após apenas 19 jogos disputados. Assim, terminou 2024/25 com médias de 23,8 pontos, 8,2 rebotes e 4,5 assistências.

Vale lembrar que Embiid sofreu com lesões durante toda a campanha e ainda cumpriu uma suspensão de três jogos por empurrar um repórter. Além disso, desde que foi eleito MVP da NBA, ele somou apenas 58 partidas de fase regular e sete partidas de pós-temporada.

Continua após a publicidade

De acordo com a agência Associated Press, Embiid, chegou a revelar estar com depressão e procurou terapia para lidar com as diversas lesões.

“É meio difícil quando você chega no momento que é de se sentir mal consigo mesmo. Sobretudo, quando você sabe quem você é e o que pode fazer. Mas, não é assim que as coisas são”, disse Embiid em dezembro. “Uma lição que aprendi é tentar parar de me sentir mal comigo mesmo e tentar viver um dia de cada vez. Então, aproveitar as pessoas boas ao meu redor e não focar na negatividade”.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA