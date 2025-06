NBA: 76ers tem problemas com agentes livres

Projetado para brigar pelos primeiros lugares no Leste em 2024/25, o Philadelphia 76ers decepcionou. Por conta de várias lesões, o time não deu liga e ficou fora até do play-in. No entanto, a situação do 76ers pode ficar ainda mais difícil com os seus agentes livres na offseason da NBA. Isso porque os contratos devem fazer com que a franquia entre no primeiro nível de multas da liga.

Até aqui, o 76ers acumula quase US$170 milhões em contratos garantidos, além de US$7.1 milhões que podem virar, como Lonnie Walker, Jared Butler e Justin Edwards. Os três são de opção da equipe, mas especula-se que o Sixers queira manter todos eles.

O grande problema é que, com a terceira escolha no Draft da NBA, o 76ers vai pagar mais cerca de US$11.1 milhões. Caso mantenha todo mundo, incluindo aqueles contratos não garantidos, vai bater em torno de US$188 milhões. O primeiro nível de multas deve ficar em US$195 milhões.

Aí, entram Quentin Grimes e Guerschon Yabusele, os dois principais agentes livres do Sixers. Enquanto o primeiro teve uma grande campanha desde que chegou do Dallas Mavericks em troca, o francês pode não ficar no elenco para 2025/26. De acordo com o jornalista Jake Fischer, o time tem o receio de perder os dois.

Os agentes livres do 76ers devem receber propostas muito mais valiosas na NBA do que o time pode oferecer. Yabusele, por exemplo, tem uma limitação de 125% de aumento. Como ele recebeu US$2 milhões em 2024/25, o máximo ficaria em US$4.5 milhões, valor que deve ser facilmente superado pelo mercado.

Grimes, que fez 21.9 pontos, 5.2 rebotes e 4.5 assistências desde que chegou ao 76ers, recebia US$4.3 milhões. Segundo Fischer, seu novo salário deve ultrapassar os US$14 milhões, valor da midlevel exception para quem não paga taxas. Aos que pagam multas, o máximo é de pouco mais de US$5 milhões.

“Consultamos várias pessoas que possuem conhecimento sobre o acordo de Grimes. E, principalmente, depois que ele virou a grande opção de ataque do 76ers após aquelas contusões que acabaram com o time na temporada 2024/25 da NBA, seu valor vai disparar. Por enquanto, o que ouvimos é que ele deve ganhar acima dos US$14.1 milhões”, disse Fischer.

Como o Sixers não deve ter o que fazer com os contratos de opção dos jogadores (Andre Drummond, Eric Gordon e Kelly Oubre), o time deve ter muitos problemas para fechar com os agentes livres. Drummond não vai abrir mão dos US$5 milhões, assim como Gordon, muito em baixa, terá cerca de US$3.5 milhões. Por fim, Oubre, o melhor deles, vai levar US$8.4 milhões.

O 76ers pode, no entanto, tentar negociar tais contratos, que serão expirantes ao fim de 2025/26, para evitar multas. Sem trocas, dificilmente vai escapar disso.

