Ideia de troca coloca Joel Embiid no Grizzlies

Indo na contramão de rumores sobre uma reconstrução no Memphis Grizzlies, o portal Fadeaway World indicou uma ideia de troca que levaria Joel Embiid à franquia. O objetivo da proposta é unir Ja Morant a outra estrela da NBA e dar a ele uma dupla que levaria o time a outro patamar. Então, vamos mostrar o que o site propôs em uma ideia de negociação.

Em princípio, a matéria indica que o Grizzlies poderia ir atrás de Joel Embiid em troca por seus dois homens de garrafão: Jaren Jackson Jr e Zach Edey. Ou seja, abriria mão do que tem hoje como pivô para trazer o MVP de 2023. Assim, a proposta trabalha em um cenário que a saída de Desmond Bane nesta semana não indica uma reconstrução em Memphis.

“Com Ja Morant retornando de uma suspensão e a necessidade de se reestruturar rapidamente em seu auge, esta troca oferece a Memphis a chance de construir um núcleo vencedor em torno de um dos armadores mais dinâmicos e pivôs mais dominantes da liga. Para a Philadelphia, este é o tipo de pacote com visão de futuro que o presidente do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, realmente consideraria. Afinal, a ‘Era Embiid’ se aproxima do fim”, disse a publicação.

Além disso, o acordo hipotético envolveria escolhas de Draft. O Grizzlies conseguiu quatro picks de primeira rodada do Orlando Magic na troca de Bane. Portanto, seria uma espécie de tudo ou nada visando oferecer um astro para atuar ao lado de Ja Morant. Dessa forma, o portal projeta a formação de uma “dupla dinâmica” com um armador e um pivô de elite da NBA.

Apesar das lesões e de apenas 19 jogos disputados na última temporada, Embiid conseguiu bons números quando atuou. Isso porque somou médias de 23.8 pontos e 8.2 rebotes, com aproveitamento de 44,4% nos arremessos. Enquanto isso, em 2023/24, registrou 34.7 pontos e 11 rebotes em 39 partidas. Morant, por sua vez, teve médias de 23.2 pontos, 7.3 assistências e 4.1 rebotes na última campanha pelo Memphis Grizzlies.

“Seus estilos podem combinar. A presença de Embiid no garrafão abre espaço para a genialidade e velocidade de Morant no perímetro. Então, compensa o ritmo mais lento do pivô. É uma verdadeira combinação de dentro para fora que pode levar Memphis a uma séria disputa pelo título. É claro que este acordo depende da saúde. Se Embiid jogar, Memphis ganha uma peça central de nível MVP”, completou o site.

Veja como seria a troca proposta pelo portal

Grizzlies recebe: Joel Embiid

Sixers recebe: Jaren Jackson Jr, Zach Edey, John Konchar, duas escolhas de primeira rodada (2028 e 2030) e duas escolhas de segunda rodada (2027 e 2028)

