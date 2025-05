76ers não quer se desfazer de Embiid e Paul George, diz jornalista

O Philadelphia 76ers definiu: Joel Embiid e Paul George não serão trocados. A informação foi confirmada por Jake Fischer, do The Stein Line. De acordo com o jornalista, os rumores que cercavam a equipe após o fim da temporada não são reais e não há planos de trocá-los na offseason da NBA em 2025.

“Não espere que a dupla Embiid e George seja desfeita. As notícias sugerindo que o Sixers pretende explorar o mercado de trocas pelo camisa 8 foram uma interpretação equivocada. O time não pretende negociar sua principal aquisição, a menos que o próprio George peça para sair”, informou Fischer.

Os rumores em relação a George e Embiid ganharam força no fim da fase regular. Isso porque, o time terminou na 13ª posição do Leste, apesar dos investimentos para ser um candidato ao título. Os astros, enquanto isso, desfalcaram o elenco em grande parte do ano por conta de lesões e a desconfiança em relação ao físico deles só aumentou.

Desse modo, as notícias apontavam que o 76ers poderia iniciar uma reconstrução em torno de Tyrese Maxey. Embiid e George, por sua vez, seriam serviriam para atrair ativos nessa nova fase.

O 76ers, no entanto, foi premiado com a terceira escolha do Draft, o que pode ter mudado a ideia em relação a Embiid e Paul George. Isso porque, a seleção no top-3 deu ao time condições de explorar o mercado de trocas antes da seletiva. Segundo Sam Vecenie, do The Athletic, Philadelphia está aberto a negociar a pick.

“Espera-se que Philadelphia seja agressivo sobre como usar a terceira escolha do draft e ouça propostas. O Leste, afinal, nunca pareceu mais aberto. O Bucks está em impasse, enquanto o Cavaliers segue com problemas nos playoffs. Além disso, houve a lesão de Jayson Tatum no Celtics. Se Joel Embiid reabilitar o seu joelho, o Sixers pode voltar a competir pelo título”, revelou o analista.

A ideia com escolha é conseguir peças para complementar o trio com Embiid, George e Maxey. Portanto, não há a intenção de adicionar mais um astro, uma vez que a folha salarial está comprometida com as estrelas atuais.

“A melhor opção para Philadelphia pode ser que algum time queira subir para a terceira escolha visando algum jogador específico. O Brooklyn Nets, por exemplo, consideraria ceder Cam Johnson para entrar no TOP 3? E o Sixers, por sua vez, aceitaria o negócio com os nova-iorquinos se não envolvesse a oitava escolha?”, questionou o jornalista.

