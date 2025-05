Anthony Edwards critica sua atuação em abertura das finais do Oeste

O Minnesota Timberwolves não contou com uma grande atuação de Anthony Edwards no primeiro jogo das finais do Oeste. O jovem astro anotou 18 pontos, enquanto só acertou cinco de 13 arremessos de quadra, na derrota para o Oklahoma City Thunder. Com isso, não conseguiu evitar o atropelo do rival em um segundo tempo avassalador. Ele admitiu que não gostou do seu desempenho, acima de tudo, pela timidez.

“Eu preciso arremessar mais, antes de tudo. Só tentei 13 arremessos. Então, tenho que ser um pouco mais ativo sem a bola nas mãos. Acho que essa é a solução. Afinal, assim que pegava a bola, eles lançavam dois marcadores em cima de mim. Tenho que assistir aos vídeos e analisar, mas vamos achar respostas para isso”, avaliou o ala-armador, depois da derrota por 114 a 88.

Tímido, certamente, é um adjetivo que não se encaixa a Edwards. Mas é a melhor forma de definir a sua atuação, em particular, no segundo tempo. Ele só anotou cinco pontos depois do intervalo, quando o Thunder disparou no marcador. Os seus 13 arremessos foram o menor volume que registrou nos playoffs desse ano. E, além disso, só uma dessas tentativas aconteceu dentro do garrafão.

“Oklahoma City realmente povoou o garrafão, mas isso não deveria ser uma surpresa. É o que costumam fazer mesmo. Todas as vezes em que eu consegui a infiltração, quatro jogadores fechavam. Eles não têm muitos jogadores de imposição lá dentro e, por isso, fecham os espaços ao máximo. Apostam que não vamos converter os arremessos de três pontos”, concluiu o craque de Timberwolves.

Pontaria

Anthony Edwards não foi o único jogador do Timberwolves que teve dificuldades na abertura das finais do Oeste. A equipe não só não conseguiu entrar no garrafão, mas também não estava calibrada de longa distância. Acertou 15 bolas de três pontos em mais de 50 arremessos, ou seja, um aproveitamento abaixo dos 30%. O técnico Chris Finch até viu alguns problemas, mas nada acima da pontaria.

“Eu sinto que, às vezes, os passes saíram atrasados. Os passes tinham um bom timing em outros momentos, mas não estávamos tão bem posicionados para arremessar. E, com isso, precisávamos improvisar. Mas acho que tivemos um volume de muito bons arremessos ao longo da partida. Só não conseguimos os converter quando o jogo se complicou”, minimizou o treinador.

Ninguém tentou mais arremessos de três pontos do que Donte DiVincenzo: foram 12 bolas, mas só três cestas. Ele sabe que ser mais preciso, por si só, já vai fazer o time funcionar bem melhor no próximo jogo. “As oportunidades foram boas, então nós só precisamos acertá-las. Sei que preciso converter uns tiros, pois, assim, a defesa terá que sair de cima de Anthony. É um efeito dominó”, explicou.

Reação

Começar uma série de playoffs em situação difícil não é novidade para o Timberwolves. O time não tinha vantagem de mando de quadra contra o Los Angeles Lakers, assim como contra o Thunder agora, na primeira rodada. E começou com derrota a série em que eliminou o Golden State Warriors. Por isso, Julius Randle aposta na capacidade de recuperação da equipe de Minnesota.

“Nós já provamos que podemos reagir, mas é preciso fazer isso na prática. Não é porque aconteceu na última série que vai se repetir agora. Oklahoma City é um grande time que vem atuando em alto nível desde o início da campanha. Não é fácil, mas já sabemos que somos capazes. Então, chegou a hora de fazer acontecer”, concluiu o cestinha do Twolves na partida, com 28 pontos.

