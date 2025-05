“Anthony Edwards é como o Wolverine”, compara Julius Randle

Julius Randle, assim como todos os torcedores do Minnesota Timberwolves, prendeu a respiração por causa de Anthony Edwards no segundo quarto da vitória sobre o Golden State Warriors. Afinal, o astro saiu de quadra com uma entorse no tornozelo esquerdo que pareceu grave. Na hora, todos temeram pelo pior. Mas, para a surpresa geral, o ala-armador já retornou à quadra na volta do intervalo sem sinais de problema.

“Anthony é uma das pessoas mais resilientes que conheço, pois nada o desacelera. Ele nunca fica fora de jogos. É o foco da atenção e esforço de todos os outros times, mas, ainda assim, não pede para descansar em nenhuma noite. Eu não sei como consegue. Esse cara é como o Homem de Ferro. Ou melhor, é o Wolverine”, exaltou o ala-pivô, depois do triunfo por 117 a 93.

Edwards, aliás, não só voltou à quadra no terceiro quarto. Retornou ainda melhor do que antes. Ele marcou 13 dos seus 20 pontos depois do intervalo, enquanto acertou quatro de seis arremessos tentados. Com isso, ajudou a controlar a vantagem no placar para garantir a tranquila vitória do time. Foi uma contribuição bem especial, pois o técnico Chris Finch admitiu que já não contava com o craque.

“Fiquei bem preocupado quando Anthony teve a entorse, para ser sincero. Mas acho que esse é um dos momentos em que ser um atleta de elite vem para ajudar, né? Eu fiquei realmente impressionado que tenha voltado para o segundo tempo, pois não esperava. Já estava planejando o resto da partida, na verdade, sem tê-lo em quadra”, contou o experiente treinador.

Superman

Não é só Julius Randle quem conhece a força e resistência física de Anthony Edwards como jogador. Essa fama, na verdade, já está muito consolidada entre os jogadores do Timberwolves. Por isso, ninguém no elenco se assustou quando viu o astro preparado para atuar no segundo tempo. Isso era até esperado. Nickeil Alexander-Walker, por exemplo, revelou que contava com o seu retorno.

“Você nunca sabe quando uma lesão de outro jogador é realmente séria. Em particular, quando não viu o que aconteceu. Mas uma coisa que já aprendi sobre Anthony é que o cara sempre acha um jeito de voltar. Sempre. Ele pode estar quase morto, mas nunca fica de fora de uma partida. Então, não sou louco de apostar contra ele”, disse o ala-armador reserva.

Edwards já vem lidando com dores no tornozelo esquerdo desde a série contra o Los Angeles Lakers. Portanto, não seria estranho se não conseguisse voltar. No entanto, Jaden McDaniels também garante que confiava no retorno do líder do time. “Anthony é tipo um Superman ou coisa do tipo, sabe? Precisa ter as pernas arrancadas ou alguma coisa desse tipo para sair de um jogo”, brincou.

Tudo fica bem

A tendência é que, apesar do susto, nada mude na rotina de Edwards para os próximos dias. Ele vai manter o tratamento no tornozelo esquerdo, que já recebia desde a última semana. O desempenho no segundo tempo, a princípio, indica que não corre qualquer risco de ser desfalque para o Timberwolves. O ala-armador nem cogita a possibilidade de ter que parar por alguns jogos.

“Assim que recuperei um pouco do movimento normal do tornozelo, eu já mandei a real. Estava melhorando, então pedi para fazerem uma proteção porque voltaria. Só saberia, afinal, se dava para jogar e como me sentiria se tentasse retornar. O fato é que nossos preparadores físicos estão de parabéns. Essa lesão foi loucura, mas vou ficar bem”, garantiu a referência de Minnesota.

