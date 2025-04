“Anthony Edwards vai vencer um título antes de Luka Doncic”, polemiza analista

Kendrick Perkins acumula declarações polêmicas em sua carreira como analista da NBA. A mais recente envolveu Anthony Edwards e Luka Doncic. Ao comentar a série entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, o ex-jogador garantiu que o camisa 5 vai ser campeão antes do esloveno.

“Eu entendi o que o Nico Harrison quis dizer quando explicou o motivo de ter trocado Luka Doncic. Ele o trocou porque sentiu que o Dallas Mavericks não seria campeão com ele. Todos nós sabemos disso. Porém, eu não senti isso assistindo ao jogo, observando o Anthony Edwards. Eu pensei comigo: “Edwards vai ganhar um título antes de Doncic”, afirmou Perkins.

A declaração do ex-jogador veio após o Jogo 4 entre Lakers e Timberwolves. Doncic e Edwards protagonizaram um duelo incrível. O esloveno terminou com 38 pontos e parecia garantir o empate para Los Angeles na série. O camisa 5 de Minnesota, por sua vez, brilhou com 43 pontos.

Embora ambos tenham tido grandes atuações, a diferença entre Edwards e Doncic foi sentida por Perkins no fim do jogo. Com 46 minutos, o astro do Lakers não conseguiu manter o mesmo ritmo na reta final da partida. Assim, marcou somente sete pontos no último quarto. O craque do Timberwolves, enquanto isso, teve 16 pontos no período e liderou a vitória.

“Anthony Edwards é diferente. Ele é um jogador de basquete mais completo do que Doncic. Luka é jovem e deveria ter conseguido jogar todos os minutos do segundo tempo. Edwards também é jovem e prosperou nesses minutos”, seguiu Perkins.

Ademais, Perkins destacou o desejo de Anthony Edwards de enfrentar grandes jogadores como Luka Doncic. O analista, assim, relembrou que o camisa 5 também cresceu em duelos com Kevin Durant e Nikola Jokic no ano passado.

“Quando eu olho para o que Anthony Edwards está fazendo. Ele não só eliminou Durant no ano passado, como também mandou Jokic para casa. E, agora, ele está prestes a mandar LeBron e Luka para casa nesta temporada, porque o Timberwolves vai vencer essa série”, acrescentou.

Por fim, o analista da ESPN cravou que Anthony Edwards é um top-5 da NBA. Desse modo, com o astro ainda aos 23 anos, Perkins disse que ele é o cara certo para se construir uma franquia na NBA.

“Eu olho para Anthony Edwards e digo para mim mesmo: ‘ele é um dos cinco melhores da NBA hoje. Se eu fosse começar uma franquia, mesmo com Jokic e Giannis, é bom não subestimar Edwards”, finalizou Perkins.

