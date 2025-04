NBA confirma estudar novo formato para All-Star Game

A NBA segue pensando em soluções para o All-Star Game. Cada vez mais criticado e menos assistido, o evento tem passado por mudanças nos últimos anos. No entanto, sem sucesso. Em entrevista ao site The Athletic, o comissário da liga, Adam Silver, falou sobre novos planos para o Jogo das Estrelas. Agora, o objetivo é torná-lo mais “internacional”.

“O Jogo das Estrelas retornará à NBC na próxima temporada, no meio da cobertura das Olimpíadas de Inverno. Dado o grande interesse que temos visto em competições internacionais de basquete, mais recentemente nas Olimpíadas de Paris, estamos discutindo conceitos com a associação de jogadores que se concentrem em jogadores da NBA representando seus países ou regiões, em vez dos formatos mais tradicionais”, revelou.

Da mesma forma, o presidente de operações da NBA, Byron Spruell, também falou sobre uma possível mudança no All-Star Game em 2026. De acordo com ele, a ideia é uma formato EUA x resto do mundo.

“A NBC está se inclinando bastante para isso, dado o papel que desempenhamos. Estamos buscando fazer algo novo e diferente mais uma vez. Então, estamos animados com a possibilidade”, disse.

O All-Star Game de 2026 será disputado em Los Angeles, no Intuit Dome, a nova casa do Los Angeles Clippers. O evento está marcado para o dia 15 de fevereiro. Em conversa com a agência Associated Press, no início da semana, Silver garantiu estar ciente da concorrência das Olimpíadas de Inverno.

“O evento será no Intuit Dome, onde acontecerá a competição de basquete das Olimpíadas de 2028”, disse Silver. “Então, acho que todos esses fatores, quando combinados, representam uma grande oportunidade para fazermos algo com uma competição internacional em vez dos formatos tradicionais.”

Apesar da incerteza sobre o novo formado, há uma garantia: não será igual ao de 2025. Isso porque a NBA já anunciou que o “minitorneio” que vimos na última edição está descartado. Afinal, segundo Silver, a tentativa foi um fracasso.

“Não criamos uma experiência All-Star que nos orgulhamos e que nossos jogadores tenham gostado. A intenção foi boa. Mas as longas pausas no último jogo não ajudaram”, disse o comissário em março.

Vale ressaltar que a insatisfação com o Jogo das Estrelas NBA não é só da diretoria ou dos jogadores. Prova disso é a queda de audiência. A última edição ficou marcada como a segunda menos vista na história, de acordo com o portal Front Office Sports.

Por fim, a audiência média do canal TNT para o evento foi de apenas 4.7 milhões de espectadores. Uma queda de 13% em relação ao evento de 2024, que contou com 5.4 milhões. O número mais baixo foi em 2023. Na ocasião, apenas 4.6 milhões de pessoas acompanharam o dia principal, no domingo.

