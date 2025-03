NBA: Adam Silver admite que All-Star 2025 foi “um erro”

O All-Star 2025 da NBA não agradou ao público e aos jogadores. Com o formato de quatro equipes, a edição em San Francisco teve a segunda menor audiência da história. De acordo com o portal Front Office Sports, a audiência média do canal TNT para o evento foi de apenas 4.7 milhões de espectadores.

O resultado em 2025, desse modo, é uma decepção na NBA. Isso porque, a liga apostava que o novo modelo pudesse resgatar o público perdido nos últimos anos. O formato, aliás, foi de um ‘Final Four’. Três equipes de estrelas, além de uma de novatos e segundanistas, disputaram o título.

Em meio às críticas, o comissário Adam Silver admitiu que o novo formato não agradou.

“[O All-Star] foi um erro”, disse Silver à Associated Press.

Diante do ‘erro’ em 2025, o comissário da NBA promete novas mudanças no All-Star. Em especial, porque a próxima edição marca a primeira do novo acordo televisivo da liga. Desse modo, a TNT deixa de ser a emissora oficial, dando lugar à NBC. Com a parceria, Silver espera melhorias.

“Estamos de volta à prancheta”, completou Silver.

Segundo o Front Office Sports, uma das ideias discutidas entre NBC e NBA para o All-Star de 2026 é de um torneio 1×1. O prêmio, aliás, seria em torno de US$1 milhão. Isso faria com que vários jogadores tivessem mais vontade de competir. A disputa, inclusive, foi sugerida por Giannis Antetokounmpo.

“Se eu tivesse a chance de jogar um contra um com qualquer jogador, eu adoraria”, disse Antetokounmpo. “Então, tudo o que puder fazer o fim de semana mais empolgante, mais legal, para quem está assistindo, os fãs e os jogadores, eu gostaria de participar”.

A NBC, além disso, quer cortar as pausas para brincadeiras com o público. Na última edição, por exemplo, o ator Kevin Hart aparecia no meio das pausas, o que motivou reclamações dos jogadores.

Por fim, alguns outros torneios do All-Star podem sofrer mudanças. O antigo Shooting Stars (três jogadores, sendo um atual, um ex-atleta e uma da WNBA) e a volta do Skills Challange em seu modelo anterior (sem times, cada um por si), também estão sendo avaliados pela NBA para a próxima edição.

