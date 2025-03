Técnico do Jazz reclama de jogadores após derrota

Após a derrota acachapante para o Memphis Grizzlies, por 140 a 103, na terça-feira (25), o técnico do Utah Jazz desabafou sobre seus jogadores. Isso porque a equipe fez um ótimo primeiro tempo e foi para o intervalo na liderança do placar. No entanto, a segunda etapa foi de total controle do adversário. Assim, Will Hardy não poupou críticas ao comportamento do time.

“Passe a bola. Corra de volta para a defesa. Quando for a hora de comunicar o que estamos fazendo na defesa, você deve fazer isso em um volume mais alto do que estou falando com você agora. Quando há uma bola em disputa, você precisa querer mais do que o outro time. Você faz parte de um time. Isso não é sobre você. Este não é um treino pessoal”, detonou Hardy.

Portanto, a principal crítica do técnico do Jazz aos seus jogadores foi na derrota do segundo tempo. Afinal, a equipe foi melhor nos dois primeiros quartos e foi ao vestiário com 65 a 64 no placar. Mas, a partir do terceiro período, o time desabou. Nos quartos finais, sofreu 76 ponto e fez apenas 38.

“Falei muito sobre como nos portamos e como isso significa para mim. Não são palavras vazias. Aquela segunda metade foi realmente decepcionante. Então, não representa quem queremos ser como uma equipe e o que eu quero que sejamos”, continuou.

O Jazz tem a segunda pior campanha da NBA na temporada com apenas 16 vitórias em 73 jogos. Ou seja, está atrás apenas do Washington Wizards na classificação geral, enquanto é o lanterna da Conferência Oeste.

“Poucas vezes em que fiquei decepcionado com nosso grupo, mas hoje eu fiquei. Então, todos nós temos que acordar amanhã e voltar ao trabalho. Mas quero dormir e acordar amanhã com outra perspectiva. Durante o jogo você está representando uma franquia, representando uma torcida, a nossa comunidade. Isso foi simplesmente inaceitável”, finalizou o técnico.

Restando nove jogos para o fim da fase regular, o Jazz será um dos times focados na loteria do Draft. Vivendo uma reconstrução, a franquia busca uma boa escolha no próximo recrutamento. Afinal, de acordo com a rede NBC Sports, o objetivo é voltar a ter um time competitivo logo. Portanto, sem voltar a repetir campanhas como as de 2024/25.

