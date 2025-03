Boletim de rumores e trocas da NBA (24/03/2025)

Bem-vindo à edição de 24 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Timberwolves vai trabalhar para renovação com Naz Reid

O Minnesota Timberwolves já é dono de uma das folhas salariais mais pesadas da NBA. Mas o time vai ter que gastar mais. Afinal, espera-se que um dos destaques do elenco seja agente livre em julho. O pivô Naz Reid deve recusar a opção de extensão em seu contrato para testar o mercado. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a equipe planeja fazer o investimento para manter o atleta.

O vínculo atual do jogador prevê salário de US$15 milhões garantido na temporada que vem, se exercer a opção. É seguro dizer, então, que ele vai buscar um valor maior na agência livre. Por enquanto, o que pesa a favor do Timberwolves é a falta de equipes com flexibilidade projetada para contratar no meio do ano. Reid tem médias de 14,6 pontos e 6,1 rebotes em 71 jogos nessa campanha.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Ex-NBA confirma que Micic não descarta volta à Europa

O possível retorno de Vasilije Micic ao basquete europeu promete ser uma das novelas da offseason da NBA. O armador desconversa e diz que não pensa nisso, mas não são poucos aqueles que apostam em sua volta. E, como resultado, equipes tradicionais do continente já preparam ofertas volumosas. O armador Shane Larkin, amigo do sérvio, também sinalizou que há chances de retorno.

“Vasilije e eu conversamos o tempo inteiro porque somos bons amigos. Ele está feliz no Phoenix Suns, mas sempre aberto a novas oportunidades. Tenho certeza de que os torcedores daqui sentem falta dele, pois era um dos melhores atletas do nosso continente. Vamos nos encontrar em breve e veremos”, contou o ex-jogador do Boston Celtics.

Publicidade

PJ Tucker deve ficar no Knicks para disputa dos playoffs

O veterano PJ Tucker só entrou em quadra por dois minutos como jogador do New York Knicks. Mas, ao que tudo indica, vai ficar no time para os playoffs. A franquia anunciou que renovou o contrato de dez dias do ala-pivô. Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Post, isso é só uma etapa para que ele estenda vínculo até o fim da temporada.

O jogador já afirmou que a escolha de assinar com o Knicks não foi só pensando em dez ou 20 dias. “Tive algumas opções no mercado, mas, durante o processo, sempre senti que esse time deveria ser a minha primeira opção. Eu estou feliz por ter esperado que mostrassem interesse, pois acho que tomei a decisão certa”, contou Tucker.

Publicidade

Hornets deve voltar a estudar trocas por Mark Williams

Mark Williams esteve bem perto de deixar o Charlotte Hornets na trade deadline. Aliás, ele deixou o time – e só voltou porque o Los Angeles Lakers não o aprovou nos testes médicos. O jovem já retornou a franquia da Carolina do Norte, mas, nos bastidores, a aposta é que vai ser por pouco tempo. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o time deve voltar a estudar trocas pelo atleta na offseason.

“Rivais esperam que a equipe reavalie o mercado por Mark depois dessa temporada. Charlotte, a princípio, dá a entender que não planeja negociar nenhum dos jovens jogadores da sua base. Mas não dá para ignorar que Mark, LaMelo [Ball] e Brandon [Miller] só atuaram 18 vezes juntos em duas temporadas. É uma situação incerta”, explicou o veterano jornalista.

Publicidade

Williams, em sua terceira temporada na NBA, registra médias de 15,4 pontos, 10,0 rebotes, 2,5 assistências e 1,3 tocos. Todas são as maiores marcas pessoais. Além disso, ele acerta quase 60% dos seus arremessos de quadra e mais de 80% dos lances livres.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Terry Taylor, para começar, é o novo reforço do Sacramento Kings. Ele fechou contrato de dez dias com o time depois que o time decidiu manter o pivô Isaac Jones pelo resto da temporada.

Publicidade

– Elfrid Payton, enquanto isso, está de volta ao New Orleans Pelicans para mais uma provável breve estadia. O armador de 31 anos fechou um vínculo de dez dias com a equipe e, assim, vai começar a sua quarta passagem pela equipe.

– Por sua vez, o pivô Tony Bradley já está garantido no elenco do Indiana Pacers até o fim da temporada. O time confirmou as expectativas e, apesar das poucas chances de jogar, resolveu “segurá-lo” após dois contratos de dez dias.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/03, você lembra de Cliff Alexander? Pois o ex-ala-pivô do Portland Trail Blazers está de malas prontas para jogar nos Guaiqueries de Margarita, da Venezuela.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA