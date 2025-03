Warriors contrata jogador para o resto da temporada da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors acertou contrato com um jogador até o fim da temporada da NBA. Trata-se de Kevin Knox. O ala já fazia parte do elenco do técnico Steve Kerr por conta de acordos de dez dias. No entanto, não poderia assinar mais um vínculo desse molde e foi integrado ao time de forma definitiva.

Com duas vagas abertas no elenco para fim da temporada da NBA, o Warriors foi atrás do jogador. Knox disputou sete jogos com a equipe entre fevereiro e março. Como resultado, somou médias de quatro pontos, 1.6 rebote e 45.8% de aproveitamento nos arremessos.

Portanto, Knox se tornou o 14º jogador de Golden State. A franquia tinha até domingo para preencher o requisito mínimo de 14 contratos padrão. O Warriors tinha apenas 13 jogadores em acordos garantidos após negociar vários jogadores ao longo da temporada. Com o limite de 15 atletas no elenco, a equipe ainda pode buscar mais um reforço.

Publicidade

Aliás, o Warriors tem espaço no teto salarial para fechar com mais um jogador em 2024/25. O acordo de Knox é pelo valor mínimo. Ou seja, US$263 mil. Para a próxima temporada, ele será um agente livre irrestrito.

Leia mais!

Vale ressaltar que o acordo foi firmado pela obrigação de preencher o elenco. A NBA estipula que uma equipe deve ter, ao menos, 14 jogadores com contratos garantidos.

Publicidade

Knox chegou em San Francisco na última offseason. Ele iria brigar por uma posição no elenco principal. Na ocasião, o time tinha duas vagas em aberto: uma padrão e uma two-way. Assim, foi integrado ao elenco do Santa Cruz Warriors, time afiliado da G League. Na liga de desenvolvimento, atuou por 12 jogos somando 25.3 pontos e 8.8 rebotes de médias.

Nona escolha do Draft de 2018, o atleta passou os três primeiros anos e meio no New York Knicks. Depois, foi para o Atlanta Hawks em troca. Então, em 2022, assinou com o Detroit Pistons por um ano. Fechou com o Portland Trail Blazers na campanha seguinte e, em 2023/24, voltou ao Pistons. No entanto, Detroit o trocou para o Utah Jazz, que o dispensou no início de 2024.

Publicidade

Knox teve uma boa temporada de estreia na NBA, quando produziu 12.8 pontos, 4.5 rebotes e acertou 34.3% do perímetro. Mas, em 2019/20, o Knicks selecionou RJ Barrett. Como resultado, o ala perdeu espaço e foi para o banco.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA