Steve Kerr deve tirar pivô da rotação do Warriors

Fundamental na conquista do título de 2021/22, o pivô Kevon Looney pode estar fora da rotação de Steve Kerr no Golden State Warriors em breve. Em meio a ascensão da franquia na temporada e de jogadores como o brasileiro Gui Santos e Quinten Post, é possível que o jogador perca espaço e maiores minutos na quadra. O treinador já deu alguns indícios de que isso acontecerá em algum momento.

Além do espaço de jogadores secundários crescendo, outros dois cenários devem acelerar questão: o retorno de Jonathan Kuminga e a chegada aos playoffs. Quando completo, o time tende a ter 11 jogadores utilizáveis. A equipe tem jogado com dez, devido a lesão de Brandin Podziemski, mas terá que tomar uma decisão quando o jovem ala-armador retornar.

Foi o que Steve Kerr indicou, inclusive dizendo que odiaria tirar alguém da rotação do Warriors pelo nível que a equipe tem jogado, mas que pode ser preciso, e nesse cenário, o pivô se torna uma opção.

“A verdade é que eu queria manter todos nesse momento. Estamos jogando em um alto nível, e isso não se deve apenas a um ou dois jogadores, mas sim ao coletivo que tem funcionado muito bem. No entanto, sei que é provável que tenha que fazer isso. Afinal, a pós-temporada está chegando”, afirmou o técnico.

Os times costumam utilizar menos jogadores na rotação durante os playoffs. Assim, as rotações recentes do Warriors indicam para Looney. Afinal, ele tem sido o jogador com menor média de minutos nos últimos dez jogos da franquia.

No entanto, esse não foi o caso no duelo com o Denver Nuggets, quando o pivô atuou por 15 minutos contra os oito de Quinten Post. Mas a tendência é que a capacidade de espaçar a quadra que o jovem tem, siga tendo a preferência de Kerr.

Além disso, a equipe em geral tem começado seus jogos com Draymond Green no garrafão. Em algum momento, Post foi o titular com Looney na reserva. Mas com o veterano assumindo a função em um small-ball, os minutos do pivô campeão pela franquia tendem a diminuir ainda mais.

Na atual campanha, ele tem médias de 4.9 pontos, 6.5 rebotes e 1.7 assistência em 15.6 minutos por jogo. Além disso, ele acerta 51.6% de seus arremessos.

O camisa 5 tem vivido dias de menor importância no sucesso do time. Isso porque foi um nome frequente nos rumores de troca das últimas janelas de transferências.

Enquanto isso, vale lembrar que Looney será agente livre ao fim de 2024/25. A campanha desse ano marca o último ano de seu atual vínculo. Ele está recebendo US$8 milhões. Então, sua eventual falta de minutos mais frequente certamente pode ter impacto em sua decisão na agência livre e novo contrato.

