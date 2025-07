Fred VanVleet é o novo presidente da Associação de Jogadores da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Fred VanVleet, foi eleito o novo presidente da Associação Nacional de Jogadores da NBA (NBPA), neste sábado (12). Então, o armador do Houston Rockets sucede CJ McCollum, que esteve à frente do cargo nos últimos quatro anos.

Fred VanVleet foi eleito presidente da NBPA durante a reunião do conselho de jogadores da NBA. Agora, começará um mandato de quatro anos a partir deste dia 12 de julho. Por outro lado, CJ McCollum, que se tornou atleta do Washington Wizards, terá um cargo de consultor na Associação. Afinal, o tempo de seu mandato presidindo acabou.

O veterano do Wizards, aliás, teve papel importante na NBPA. Isso porque atuou como presidente nos últimos quatro anos. Antes, foi vice-presidente executivo entre 2018 e 2021), Além disso, liderou o órgão negociações para concluir o acordo coletivo por anos, firmado em 2023.

VanVleet, campeão da NBA de 2019 com o Toronto Raptors, estabeleceu recordes de contratos mais bem pagos para um jogador não selecionado no Draft. Portanto, é considerado alguém que já esteve em todos os níveis de acordos e disputas na liga. Da mesma forma, chega ao cargo por demonstrar defesa ao sindicato.

Como presidente da NBPA, VanVleet vai representar os jogadores da NBA. Assim, será um dos líderes para negociar os direitos dos atletas, iniciativas fora das quadras e ajudar a moldar a direção do sindicato. Dentre as pautas estão escalação, disciplina da liga, receitas, saúde e segurança dos jogadores.

Vale lembrar que o armador assinou um contrato de dois anos e US$50 milhões para seguir no Houston Rockets. A renovação aconteceu no fim de junho. O último ano do acordo será uma opção do jogador. Desse modo, o veterano poderá decidir se continua na equipe para 2026/27.

A extensão de VanVleet com o Rockets vinha sendo discutida durante a offseason da NBA. O contrato assinado há dois anos previa um último ano em 2025/26 no valor de US$44,9 milhões. No entanto, Houston poderia recusar a cláusula e ele ficaria livre para a agência livre da NBA. Mas não o fez.

