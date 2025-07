Jalen Green: “Rockets queria minha troca há muito tempo”

O ala-armador Jalen Green sabia que o Houston Rockets queria uma troca por Kevin Durant há algum tempo. Mas ele sempre acreditou que seria uma das peças no negócio. No entanto, o jogador vê a ida para o Phoenix Suns como uma boa chance de crescer em sua carreira.

“É, eu achava que isso aconteceria. O time vinha tentando fazer a troca desde o último ano”, disse Green, em entrevista ao Houston Chronicle. “Mas não estou falando bobagem. Foi o melhor para o time. Eu sei que a NBA é um negócio, de qualquer forma. Mas eu não posso controlar o que sinto. O que acontece, é isso mesmo. Então, eu ainda tenho minha chance de jogar basquete”.

Jalen Green passou as primeiras quatro temporadas na NBA jogando em Houston. Segunda escolha do Draft de 2021, ele não tinha muitas esperanças de ficar quando os rumores começaram.

O Houston Rockets, afinal, fez troca pelas escolhas do Suns com o Brooklyn Nets na offseason de 2024. A ideia era ter Kevin Durant desde então, mas a direção sabia das dificuldades para conseguir o negócio. Vários times tentaram negociar com a equipe do Arizona, enquanto Phoenix exigia várias picks, além de jogadores com capacidade de vencer.

No fim, o Rockets mandou Jalen Green e Dillon Brooks, além de uma escolha de Draft e cinco picks de segunda rodada ao Phoenix Suns na troca por Kevin Durant. Agora, Green vai jogar ao lado de Devin Booker. Apesar de ainda não saber qual será sua função, ele está empolgado.

“Eu me sinto bem, estou empolgado (por jogar ao lado de Booker). Mas acho que nós vamos nos encaixar. Eu aposto que vamos chocar o mundo”, concluiu Jalen Green.

Mudanças no Suns

O Suns, enquanto isso, vem passando por várias mudanças antes mesmo da troca com o Rockets. A equipe trocou GM, técnico, estendeu o contrato de Booker, mas ainda não conseguiu resolver o problema com Bradley Beal.

A equipe tenta acertar uma rescisão com o cestinha, que tem uma cláusula de veto para troca na NBA. Então, o time pode dispensar o jogador nos próximos dias. De acordo com o jornalista John Gambadoro, da Arizona Sports FM, o Suns vai parcelar o contrato de Beal pelos próximos cinco anos.

“O Suns não quer Beal de volta”, disse o jornalista. “Mas não tem como fazer a troca com times da NBA e, se ele não concordar com uma dispensa, talvez o time seja obrigado a seguir com ele. Uma das questões que fizeram nas entrevistas para o novo técnico foi o que pensa em fazer com Beal. Mas é 100% certo que o Suns não o quer e está tentando um jeito de se livrar”.

