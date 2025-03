NBA: Steve Kerr alcança marca histórica com Warriors

Técnico tetracampeão da NBA pelo Golden State Warriors, Steve Kerr se tornou o treinador com mais vitórias pela equipe. Foi após o triunfo do Warriors contra o New York Knicks, no último sábado (13). Assim, ele venceu pela 558ª vez no comando de Golden State, passando Al Attles.

Após a vitória, Kerr recebeu a bola do jogo das mãos da família Attles, incluindo Wilhelmina Attles, viúva de Al. O treinador, membros da família do antigo técnico e os jogadores do Warriors tiraram uma foto no vestiário em homenagem ao marco histórico.

“Foi um grande momento receber a bola do jogo da família Attles”, disse Steve Kerr. “Foi lindo ser homenageado pela presença deles, e, é claro, Al Attles será para sempre o ‘Sr. Warrior’. A marca reflete tudo sobre o Warriors, estabilidade e talento da nossa franquia nos últimos 11 anos desde que cheguei aqui”.

“Eu tenho sorte de fazer parte desta franquia e desta cidade. E então me sinto muito honrado por essa homenagem, devido à grandeza de Al e ao que ele representa para a franquia”, afirmou Steve Kerr.

Dessa forma, Attles, membro do Hall da Fama, passou mais de seis décadas no Warriors como jogador, técnico e executivo. Além disso, ele foi o treinador por 14 anos e levou Golden State ao seu primeiro título, em 1975. Ele faleceu em agosto, aos 87 anos.

Homenagens

Após a vitória, então, o Warriors exibiu um vídeo com mensagens de parabéns de Phil Jackson, técnico membro do Hall da Fama e 13 vezes campeão como jogador e treinador, Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat, Mike Brown, ex-técnico do Sacramento Kings, e Willie Green, técnico do New Orleans Pelicans. Spoelstra foi assistente de Kerr na seleção dos EUA, enquanto Brown e Green trabalharam com Kerr no Warriors.

“Parabéns”, disse Jackson no vídeo. “Isso porque foi um prazer estar perto de você como jogador, vê-lo ter sucesso como executivo e agora como técnico, com todos esses títulos e anos maravilhosos. Parabéns”

Steve Kerr, que conquistou quatro títulos da NBA nos seus 11 anos como técnico do Warriors, disse que ficou emocionado ao ver Jackson. Afinal, Jackson foi seu técnico do Chicago Bulls, onde juntos venceram três títulos.

“Foi muito especial”, disse Kerr. “Isso porque Phil é um dos meus mentores. A educação e conhecimento que recebi dele é algo que penso todos os dias. Afinal, os exercícios e treinos que fazemos há 11 anos vêm da minha época em Chicago. Nosso ataque, grande parte dele, é baseado no triângulo ofensivo. Ver como Phil lidava com os jogadores e os relacionamentos que ele construiu com eles… Foi muito especial vê-lo me parabenizar. Então, isso foi muito emocionante para mim”.

