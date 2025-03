Filho de lenda da NBA, Andrej Stojakovic vai jogar pela Grécia

De olho em uma vaga na NBA, Andrej Stojakovic escolheu representar a Grécia nas competições FIBA. Filho da lenda Peja Stojakovic, o jovem de 20 anos tem os passaportes grego e sérvio. Porém, de acordo com Vassilis Papatheodorou, do SDNA, o ala-armador escolheu se juntar a Giannis Antetokounmpo.

Andrej Stojakovic, inclusive, teria ficado perto de escolher a Sérvia. No ano passado, o técnico da seleção, Svetislav Pesic, anunciou que o jovem optaria pelo mesmo caminho do pai. “Até onde eu sei, ele decidiu defender a seleção nacional da Sérvia”, disse o treinador, em dezembro.

A declaração, no entanto, não foi bem recebida pela família de Stojakovic, que ainda estava indeciso entre Grécia e Sérvia. Assim, o estafe do jovem jogador negou a versão do técnico sérvio, apontando que ele ainda não havia decidido. Além disso, explicou que ele estava focado na carreira nos EUA.

Publicidade

Por conta disso, Pesic deu uma nova versão sobre sua fala em relação a Andrej Stojakovic. Segundo ele, não era sobre o filho de Peja Stojakovic que ele estava falando.

“Foi um mal-entendido. Havia uma questão sobre nosso plano para jovens jogadores de todo o mundo cujos pais possuem dupla cidadania. Esses jogadores, ao crescerem, se tornarão nomes interessantes para a seleção da Sérvia”, iniciou.

”Nesse contexto, e a respeito do scouting de jovens com passaportes em seus respectivos países de nascimento, o caso de Andrej Stojakovic foi citado. Porém, minha declaração era sobre Vukcevic, não sobre Stojakovic”, acrescentou.

Publicidade

Leia mais!

Por fim, o filho da lenda da NBA ainda poderia optar por defender os EUA, em vez da Grécia. Afinal, Andrej cresceu em Sacramento, onde seu pai jogou por oito anos. O Team USA, inclusive, monitorava Stojakovic para o próximo ciclo olímpico. No entanto, em meio aos rumores e polêmicas, ele optou pela seleção grega.

Após decidir pela Grécia, país onde nasceu, Andrej Stojakovic deve focar em sua busca pela NBA. Atualmente, ele joga pela Universidade da Califórnia, após ter sido um nomes mais cobiçados do ensino médio. As universidades de Kentucky e UCLA, por exemplo, queriam ele para a disputa do College.

Publicidade

Nesta temporada, Andrej tem médias de 17,9 ponto e 4,7 rebotes pelo California Golden Bears. Sua melhor atuação aconteceu recentemente contra sua antiga equipe, Stanford, quando marcou 37 pontos.

Por fim, nas projeções para o próximo Draft, ele é cotado como uma escolha de final de segunda rodada da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA