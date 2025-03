Mavericks perde mais um jogador por lesão na NBA

Não é notícia repetida. O Dallas Mavericks perdeu mais um jogador por lesão na NBA. Dessa vez foi o ala Olivier-Maxence Prosper, que machucou o punho direito e passará por cirurgia que o deixará de fora da temporada. A informação é da ESPN.

Desde a troca que tirou Luka Doncic do Mavs, a equipe tem sofrido com lesões. A primeira delas foi justamente de Anthony Davis, que veio do Los Angeles Lakers na negociação. Já faz mais de um mês que o pivô se lesionou em sua estreia, e ainda não retornou. Além disso, Kyrie Irving, principal jogador da franquia, rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada.

Dessa forma, vários outros jogadores de suporte também se lesionaram. Na derrota para o San Antonio Spurs, na quarta-feira (12), o Mavs só tinha nove jogadores disponíveis. Naji Marshall, Kessler Edwards, Klay Thompson, Max Christie e Dante Exum foram os titulares. Spencer Dinwiddie, Brandon Williams, Caleb Martin e Dwight Powell saíram do banco.

Além de Davis e Irving, também estão lesionados Daniel Gafford, Jaden Hardy, Kai Jones, Dereck Lively, PJ Washington, Brandon Williams e agora também Prosper. A gravidade das lesões varia, mas em geral o amontoado de desfalques atrapalha bastante a equipe. O técnico Jason Kidd falou sobre o problema.

“Eu nunca vi isso, onde você não pode nem tirar alguém para descansá-lo porque não há ninguém para colocar,” disse Kidd. “Normalmente, você pode colocar alguém do fim do banco. Mas não estavam de uniforme, estavam com pontos, ou incapazes de se mover ou andar. É o que é”, acrescentou.

Portanto, agora o Mavericks terá que se virar sem mais um jogador que caiu por lesão na NBA. A equipe está na décima posição da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 34 derrotas. No entanto, não mostra ter forças o suficiente para conseguir chegar forte aos playoffs. Afinal, está sem suas duas estrelas e sem seus principais jogadores de apoio, como Gafford, Washington e Lively.

A boa notícia para o Mavs, contudo, é que as outras equipes que brigam pela última posição nos play ins também não estão bem. O Phoenix Suns parece disfuncional em quadra, enquanto o San Antonio Spurs está sem De’Aaron Fox e Victor Wembanyama para o restante da temporada. Assim, caso o objetivo de Dallas seja terminar em décimo lugar, pode ser que consiga mesmo com as baixas.

