Após final da NBA, Heat tentou enviar LeBron James em troca

O Miami Heat pensou em uma troca de LeBron James após a derrota nas Finais da NBA de 2011. A revelação foi feita por Gilbert Arenas, em participação no podcast Playback. Segundo o ex-jogador, franquia da Flórida cogitou enviar um de seus principais astros para o Orlando Magic para obter Dwight Howard.

A razão para o Heat avaliar uma possível troca de LeBron James seria o desempenho abaixo do esperado na série decisiva contra o Dallas Mavericks. Miami acreditava que Chris Bosh era o jogador mais versátil e que Howard poderia fortalecer o garrafão.

“O Heat, depois de perder perder para Dallas, tentou negociar LeBron James com o Orlando Magic por Dwight Howard. Miami sentiu que a forma como LeBron jogou contra o Mavericks fez pensar que não precisava dele. Enquanto isso, não podia negociar Chris Bosh. Isso porque ele era o jogador polivalente do time”, comentou Arenas.

O Heat formou o Big 3 com LeBron, Dwyane Wade e Bosh para buscar títulos. No primeiro ano, eles guiaram o time às Finais, mas perderam para Dirk Nowitzki e o Mavericks. Além do desempenho, Arenas disse que LeBron e o presidente Pat Riley brigavam pelo controle do time.

“LeBron queria mais poder na equipe, mas Riley não gostava disso”, completou o ex-jogador.

Então, Arenas pediu que Wade e Udonis Haslem, ídolos da franquia da Flórida confirmassem a história.

Mesmo com os rumores, o Heat manteve LeBron e foi campeão em 2012 e 2013. No segundo título, a equipe superou o San Antonio Spurs. Depois, após perder as Finais de 2014, o astro deixou Miami e voltou para o Cleveland Cavaliers.

Outro ex-jogador confirma interesse em Howard

No entanto, o boato sobre o Heat querer contar com Dwight Howard não começou com Gilbert Arenas. Isso porque outro ex-jogador já tinha indicado o desejo da franquia no pivô. Em participação no podcast do ídolo do Magic, Mario Chalmers falou sobre o rumor. “Sim, Orlando e Miami conversaram sobre um troca”, revelou.

Em resposta, Howard disse que, na época, não soube de uma possível negociação, mas que posteriormente ouviu o boato. “Eu ouvi sobre isso talvez uma vez. Mas fiquei sabendo como todo mundo”.

Naquela época, Howard estava em seu auge. Afinal, ele tinha acabado de ganhar seu terceiro e último prêmio de melhor defensor da NBA. Da mesma forma, tinha médias de 22.9 pontos, 14.1 rebotes e 2.4 assistências.

