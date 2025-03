Dwight Howard: “LeBron James me chutou do Lakers”

Dwight Howard venceu seu único título da carreira ao lado de LeBron James. A conquista aconteceu pelo Los Angeles Lakers durante a “bolha” de Orlando, em 2020. Embora não fosse titular, o veterano foi importante para a campanha, em especial, como um líder da segunda unidade da franquia.

Após o título, porém, o pivô não seguiu no Lakers. Isso porque, em fim de contrato, ele não renovou e decidiu assinar com o Philadelphia 76ers. Quase cinco anos depois, Howard revelou que a não renovação se deu por LeBron, que não gostou de um comentário feito pelo ex-NBA.

“Eu disse para ele [parar de agir como um covarde. Então, fui dispensado do Lakers”, contou Howard a Mario Chalmers no seu podcast. “Foi depois que ganhamos o título. Aconteceu de dizer isso na defesa. Eu falei: ‘Ei, você tem que defender’. E ele ficou bravo comigo. Então, disse: ‘Cara, pare de agir como um covarde”, acrescentou.

Howard fez o comentário sobre LeBron após Chalmers revelar uma situação parecida. Com o armador, a situação aconteceu em 2014, quando eles eram companheiros no Miami Heat. Como o pivô, assim, o ex-jogador contou que também chamou o camisa 23 de ‘covarde’. Algo que não agradou ao craque.

Chalmers já havia relatado sobre em 2020. Na época, ele disse que estava incomodando com o comportamento de LeBron James em quadra. Desse modo, resolveu dar uma chamada no ídolo do Heat.

“Eu senti que LeBron estava reclamando demais sobre o que estava acontecendo. Eu falei: ‘você é a estrela do time. Então, pare de agir como um covarde e comece a jogar basquete’. Qualquer um que conhece ele sabe que ele não gosta da palavra ‘covarde’. Se você quiser mexer com a cabeça dele, use essa palavra”, contou Chalmers.

Diferente de Dwight Howard, porém, Chalmers não teria saído do Heat por LeBron James. Segundo o ex-armador, o atual craque do Lakers entendeu a cobrança, mas ele foi “punido” de outra maneira.

“LeBron James entendeu o que eu estava dizendo. Isso não é só sobre mim, é sobre todo mundo. Então, ele entendeu o que eu estava dizendo, sabia onde estava errado. No fim das contas, não foi nada demais, mas essa foi a conversa. E eu fui para o banco naquele jogo depois disso”, completou.

Howard, enquanto isso, deixou o Lakers após o título. No fim, ele retornou à franquia em 2021/22, onde teve sua última passagem por uma equipe na NBA.

