Após quarta derrota seguida, Heat fica próximo de escolha no Draft da NBA

Em meio a mais uma derrota e uma queda livre na tabela, o Miami Heat ao menos se aproxima de manter escolha no Draft da NBA em 2025. A seleção na primeira rodada não é garantida e depende de um determinado cenário para realmente ficar com a franquia da Flórida. Porém, em meio a má fase da equipe após a trade deadline, isso pode se concretizar.

A escolha de Miami na primeira rodada de 2025 faz parta do grande número de escolhas do Oklahoma City Thunder. A franquia enviou a seleção em um primeiro momento para o Los Angeles Clippers, na sign-and-trade que trouxe Jimmy Butler, com a equipe da Califórnia atuando como facilitadora do acordo.

Depois disso, o Los Angeles Clippers enviou essa escolha para o Thunder na troca de Paul George. Aliás, originalmente essa escolha protegida era a de 2023. Mas um acordo menor entre Miami e Oklahoma alterou o ano da pick, a levando para o Draft de 2025. O negócio em questão envolvia KZ Okpala, que já está fora da NBA há algum tempo.

A grande questão, no entanto, é que a seleção no próximo recrutamento é protegida na loteria. Ou seja, se ficar entre a primeira e a 14ª seleção, ela se mantém com Miami. Mas a forma de fazer isso é não jogando os playoffs.

Caso o Heat consiga chegar até a primeira rodada, a escolha irá para Oklahoma, já que estará da 15ª posição para baixo. É onde o Thunder conseguiria obter a seleção. A franquia da Flórida pode até chegar ao play-in nessa lógica, já que os quatro times eliminados na repescagem também se qualificam para a loteria. É o que está acontecendo atualmente, com o time ocupando a nona posição da Conferência Leste.

O momento do Heat contribuiu para a queda na tabela e a confiança de manter a escolha. Afinal, com 29 vitórias e 35 derrotas, a franquia já está longe de uma vaga direta para a pós-temporada. Então, desde que a troca de Jimmy Butler aconteceu, Miami venceu apenas quatro de 15 partidas. Ou seja, até ali, o time tinha campanha acima dos 50%, mas despencou.

A última derrota do Miami Heat foi em casa para o Charlotte Hornets, um dos piores times da NBA, o que fortalece ainda mais suas chances no Draft. O outro revés foi para o Chicago Bulls, também em casa.

Vale citar, aliás, que existem consequências em Miami manter sua escolha nesse ano. Isso porque o Heat ainda deverá uma escolha de primeira rodada para o Thunder, e ela será desprotegida em 2026. Além disso, uma outra pick em 2028 também envolverá o Hornets.

Com um recrutamento talentoso chegando, a franquia parece priorizar o próximo Draft, enquanto tenta aumentar suas chances de fazer uma rápida recosntrução.

Por fim, também vale citar que Miami deve ter uma outra escolha no Draft de 2025: a do Golden State Warriors. O time de San Francisco enviou sua seleção desse ano na troca de Butler na trade deadline. Ela também é protegida, mas no top-10. Além de ficar fora dos playoffs, a franquia precisaria ou ficar fora da zona de play-in ou subir na loteria de forma improvável, enquanto cai na repescagem.

