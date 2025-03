Boletim de rumores e trocas da NBA (09/03/2025)

Bem-vindo à edição de 09 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Raptors negociou troca de RJ Barrett na trade deadline

Os rumores sobre a possível troca de RJ Barrett no Toronto Raptors aumentam a cada dia. Mas a verdade é que a situação pode estar mais encaminhada do que se imagina. Afinal, o atleta quase já foi negociado antes do fim da última janela de transferências. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, ele esteve nas conversas do negócio que levou Brandon Ingram para o time canadense.

“RJ, a princípio, fez parte das tratativas de troca por Brandon. Mas os dirigentes do New Orleans Pelicans preferiram levar o contrato expirante de Bruce Brown e Kelly Olynyk. Mais um ala, no momento, não era a prioridade do time da Louisiana com vínculos já garantidos com Trey Murphy e Herb Jones”, explicou o jornalista. Barrett acumula médias de 21,7 pontos, 6,4 rebotes e 5,7 assistências nessa temporada.

Jornalista projeta extensão do Cavaliers com Ty Jerome

Ty Jerome, assim como quase todos os jogadores do Cleveland Cavaliers, estão em alta nessa temporada. E isso não poderia vir em melhor hora para o arremessador. Ele vai ser agente livre ao fim da temporada e, assim, tem que negociar um novo vínculo. De acordo com Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain-Dealer, a renovação de contrato exigirá um investimento considerável do time.

“Para começar, Ty não é mais um jogador de US$2,5 milhões por temporada. É possível que ele receba a exceção média da liga. Acho que o Cavs estaria confortável em pagar-lhe entre US$12-14 milhões anuais, que é uma avaliação justa. Depende do mercado, mas vai ter que ser uma oferta competitiva”, projetou o veterano setorista da equipe.

Vasilije Micic garante foco no Suns, mas pode ir embora

A temporada ainda nem acabou, mas Vasilije Micic já mobiliza rumores para o mercado do meio do ano. O astro sérvio foi adquirido pelo Phoenix Suns na trade deadline e há chance de ser dispensado em julho. Vários clubes da Europa monitoram o jogador. No entanto, ele garante que não pensa em voltar ao continente natal. Por enquanto.

“É óbvio que há alguns times da Europa que realmente gosto. Todos sabem disso, pois já atuei neles e deixei as portas abertas. Mas, nesse momento, o que posso garantir é que o meu foco está em Phoenix. Estou feliz com o que tenho aqui e quero terminar a temporada jogando bem. Depois, vamos ver o que acontece”, despistou o armador.

Domantas Sabonis pode reavaliar permanência no Kings

O Sacramento Kings renegociou o contrato de Domantas Sabonis há pouco tempo e, assim, garantiu a sua permanência até 2028. Mas essa história pode ganhar novos capítulos. A equipe viveu várias mudanças nos últimos meses e, como resultado, o craque ficou com dúvidas. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, o atleta pode reavaliar a sua situação no time.

“Espera-se que Domantas procure esclarecimentos sobre os planos de Sacramento na offseason. Ele tem questões parecidas com De’Aaron [Fox] sobre quem são as mentes por trás das decisões dentro da organização. A franquia viveu relativo sucesso recente, mas vários jogadores tem dúvidas sobre os planos internos. Ele quer mais respostas”, revelou o jornalista.

O Kings passou por duas grandes mudanças durante essa temporada. O time demitiu o técnico Mike Brown, enquanto efetivou o auxiliar Doug Christie – com bons resultados iniciais. E, em seguida, Fox foi trocado com o San Antonio Spurs.

Em transição

– Para começar, o veterano TJ Warren está na mira do New York Knicks para o resto da temporada. A equipe tem uma vaga aberta no elenco e, a princípio, o ala seria um dos nomes em consideração na franquia.

– Pat Spencer, enquanto isso, vai seguir com o Golden State Warriors até o fim da atual temporada. Depois de ótimas atuações como parte da rotação, o jovem armador teve o seu contrato two-way convertido em um vínculo regular garantido.

– Aliás, outro armador que conseguiu uma “promoção” em sua equipe foi Ryan Rollins. O Milwaukee Bucks também decidiu converter o vínculo two-way do atleta de 22 anos em um regular. Não se sabe detalhes sobre o acordo.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 09/03, você lembra de Glenn Robinson III? Pois o ex-ala do Bucks está de malas prontas para a Coréia do Sul jogar pelo Seoul Samsung Thunder.

