Quentin Grimes alfineta Mavs após troca para o 76ers: “Loucura”

O Dallas Mavericks fez algumas negociações que geraram críticas na trade deadline. A de maior repercussão foi enviar Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, recebendo Anthony Davis e Max Christie. No entanto, a franquia também negociou Quentin Grimes para o Philadelphia 76ers e o jogador criticou o Mavs em entrevista recente ao site The Athletic.

“É doido o que está acontecendo lá”, disse o jogador. “Então, acho que é uma benção eu ter sido trocado. Mas eu sinto por eles, com certeza. Nós fomos bastante unidos nesta temporada, e tínhamos boas chances de vencer. Mas as coisas na NBA são assim”.

Grimes ainda falou sobre a troca de Luka Doncic e a decisão de Dallas de abrir mão de seu principal jogador. “Foi criada uma narrativa ao redor dele. Então, quando há uma narrativa, as pessoas acreditam. Falam que está gordo. Mas, se for pras finais gordo, tudo bem. As coisas estão doidas”, concluiu.

Desde a saída de Doncic, o Mavericks sofreu uma sequência de acontecimentos negativos. Primeiro, Anthony Davis se lesionou logo em sua estreia, o que já faz quase um mês. Depois disso, Kyrie Irving também se lesionou, e está fora da temporada. Para piorar as coisas, tanto Luka quanto Quentin Grimes estão indo bem em seus novos times. A cereja no bolo foi quando a diretoria anunciou um aumento de 8% no preço dos ingressos. Atualmente, a equipe está na décima posição da Conferência Oeste. Ou seja, briga para se manter na zona dos play-ins.

No entanto, as coisas também não vão bem no 76ers após a troca que trouxe Quentin Grimes. O Philadelphia 76ers é uma das piores equipes da NBA, com apenas 21 vitórias em 62 jogos. O grande craque da equipe, Joel Embiid, sofreu muito com lesões na temporada. Além disso, Paul George, principal reforço para 2024/25, também não encontrou seu melhor basquete na Philadelphia.

Grimes também falou da adaptação à nova equipe após mais uma troca. “É difícil. Quando você está se acostumando, é trocado. Mas você precisa manter a cabeça fria, entrar em quadra e produzir”.

Com a temporada do Sixers abaixo do esperado, o jogador vem tendo mais oportunidades de mostrar serviço. E ele agradece. “Todo mundo me conhece como um de defesa”, disse. “Mas, desde o meu tempo em Dallas, estou mostrando que posso fazer muito mais com a bola nas mãos”.

Por fim, na última semana, ele fez 44 pontos na vitória contra o Golden State Warriors, registrando sua melhor marca da carreira com nove assistências contra o Portland Trail Blazers e fez 30 pontos contra o Minnesota Timberwolves. Vale lembrar, aliás, que Grimes será agente livre ao final da temporada, e as boas performances podem render um contrato lucrativo para o armador.

