“Zion Williamson é um problema”, alerta JJ Redick

O atual técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, foi companheiro de Zion Williamson no New Orleans Pelicans nos últimos anos da carreira. Agora o ex-jogador famoso por seus arremessos de três pontos está no banco de reservas e recentemente enfrentou o ala-pivô em um duelo entre as franquias. Então, o comandante ressaltou boa relação entre eles e a admiração pelo jogo do astro.

Los Angeles venceu New Orleans na última terça-feira (4) com alguma vantagem. Porém, Williamson foi o grande nome do time derrotado com 37 pontos marcados. Na coletiva de imprensa após o confronto, o técnico não poupou elogios ao ex-companheiro.

“Ele é um problema para os times rivais. Isso eu sei desde que fui jogador ao lado dele há alguns anos. Mas hoje pude perceber o quão difícil é enfrentá-lo sendo o treinador rival”, afirmou o técnico.

A atuação do camisa 1 foi muito boa. Afinal, seus 37 pontos vieram em apenas 26 minutos jogados, o que inclui a incrível marca de 17 arremessos convertidos em 23 tentativas. Além disso, Williamson distribuiu seis assistências no confronto sem cometer nenhum erro de ataque. Por fim, pegou quatro rebotes, teve um roubo de bola e um toco.

Aliás, apesar de perder por 21 pontos, o Pelicans teve um saldo positivo com Zion Williamson em quadra contra o Lakers de JJ Redick. Nos 26 minutos em que o craque atuou, o Pelicans superou o rival por 13 pontos. Nos outros 22 minutos, a franquia foi superada por 34 pontos.

Apesar da vitória ter parecido tranquila, Redick admitiu que não encontrou respostas para conter o craque ao longo do duelo.

“Nós fizemos ajustes para tentar pará-lo. Tentei três tipos de marcação e coberturas diferentes. No entanto, ele estava se movendo tão bem, encontrando os seus lugares na quadra, fazendo tantos cortes pra cesta. Então, foi difícil lidar com ele de fato. Mas conseguimos vencer no fim”, concluiu o técnico.

Apesar de ter jogado um bom basquete nos momentos em que esteve na quadra durante 2024/25, Zion novamente teve uma campanha atribulada por lesões. Isso porque só disputou 25 jogos até agora. Ele tem sido preservado, com muitos jogos onde ficou por menos de 30 minutos na quadra, como contra o Lakers.

As contusões de Williamson e de outros nomes importantes, também levaram a um ano frustrante para a equipe. New Orleans já não tem aspiração de chegar aos playoffs e está focado em obter uma boa posição na loteria do Draft. Apesar de vir do ano mais saudável da carreira em 2023/24, quando disputou 70 jogos, ele voltou a ter problemas.

