Zion Williamson faz triplo-duplo e Pelicans afunda Suns

O New Orleans Pelicans não quer mais nada com a atual temporada da NBA. Mas esqueceram de avisar a Zion Williamson, que liderou o Pelicans em grande vitória sobre o Phoenix Suns fora de casa. Com triplo-duplo do ala-pivô, o time venceu por 124 a 116 na noite de quinta-feira (27).

Zion Williamson registrou 27 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Tudo isso em 31 minutos de ação. Enquanto isso, CJ McCollum (19 pontos) e Trey Murphy (18), colaboraram com o triunfo, o 16° em 2024/25. Por outro lado, Phoenix não contou com Bradley Beal. Então, Devin Booker somou 36 pontos, nove assistências e sete rebotes para liderar os donos da casa. Kevin Durant fez 28 pontos e pegou cinco rebotes.

Enquanto o Pelicans tem uma das piores campanhas do Oeste por conta de lesões, o Suns vem fazendo um ano muito longe do que se esperava. Afinal, o time venceu oito de seus nove primeiros jogos e dava sinais que brigaria pelo topo da conferência. Mas desde então, são apenas 19 vitórias em 50 partidas.

Apesar de o Pelicans estar muito longe de qualquer coisa na atual temporada, a grande performance de Zion Williamson contra o Suns não é novidade. Isso porque, desde que atingiu seu menor peso na NBA, ele vem atuando como um verdadeiro astro.

Para ter uma ideia, nos últimos 12 jogos, Zion Williamson faz médias de 26.3 pontos, 6.9 rebotes, 4.7 assistências em 28 minutos por noite. Ou seja, o jogador vem em grande fase, dando ao Pelicans a esperança de ter uma boa campanha em 2025/26.

O Suns liderava por 93 a 88 no início do último quarto, mas o Pelicans teve uma sequência de 10 a 1 em três minutos. Phoenix até chegou a empatar o jogo em 99, mas jamais voltou a liderar. Apesar de Booker e Durant tentarem de tudo, não foi o bastante para os donos da casa.

Agora, o Suns soma dez derrotas nos últimos 12 jogos e fica cada vez mais longe da zona de play-in. No momento, o time do Arizona é apenas o 11° no Oeste, com 27 vitórias e 32 derrotas. Por outro lado, o Pelicans venceu 16 de suas 59 partidas na temporada 2024/25 da NBA.

