Com menor peso desde que chegou à NBA, Zion Williamson brilha

Zion Williamson sempre teve problemas com peso desde que chegou à NBA. No entanto, ele dá sinais de que quer recuperar sua carreira. De acordo com o jornalista Michael Wright, da ESPN, o jogador do New Orleans Pelicans está pesando 264 libras. Ou seja, 119.7 quilos.

É o menor peso desde que o Pelicans o selecionou no Draft de 2019 da NBA. Para quem passou por tantas lesões ao longo do tempo, ele parece, enfim, se preocupar com o basquete.

E faz toda a diferença para um jogador tão forte como ele. Zion Williamson chegou estar com cerca de 150 quilos em um período. Apesar de todos os esforços do Pelicans para o atleta estar em forma, havia a falta de compromisso por parte dele.

Então, com um peso bem menor, Zion Williamson vem fazendo 27.1 pontos, 6.7 rebotes, 4.2 assistências e acertando 61.8% dos arremessos nos últimos dez jogos. Sabe o que é ainda mais impressionante? Ele fez isso em apenas 27.4 minutos por noite.

Claro que o Pelicans não quer vencer agora. Nem faz sentido, pois o time fez trocas na última trade deadline para deixar apenas quem quer ficar no elenco. Sim, o alvo era Brandon Ingram. Mas com Williamson em sua melhor forma, é totalmente possível ver sua carreira na NBA decolando.

É óbvio que é mais torcida do que fato, né? Zion Williamson passou mais de cinco anos sendo pouco profissional. Mas só de ver que ele está se esforçando, já é um grande ponto positivo. Escolha número 1 do Draft de 2019, prometeu muito e entregou pouco. Ou quase nada ao longo de seu período na liga. Até foi All-Star duas vezes, mas atuou apenas no primeiro.

O motivo? Claro que foi por lesão. Zion não cuidou de seu corpo e se machucou quando fazia uma de suas melhores temporadas na NBA, em 2022/23. Desde então, fez 70 jogos em 2023/24, seu recorde até aqui. No entanto, não vai bater a marca na atual campanha. Isso porque fez somente 20 partidas. Enquanto isso, New Orleans faz mais 25. Ou seja, o máximo que pode chegar é 45.

E nem vai, pois o Pelicans não tem mais obrigação de nada em 2024/25. Com 14 vitórias em 57 embates, não é possível chegar aos playoffs de forma direta. Matematicamente, até é. Teria de vencer os últimos 25 para chegar, ao máximo, em 39. Mas é o Oeste, né? Mesmo que Zion esteja com um peso muito menor, é quase impossível

De qualquer forma, é um bom sinal vindo dele. Caso Zion Williamson mantenha o peso para a próxima temporada da NBA, é possível cravar que será seu melhor ano. Talento, ele sempre teve.

